Seit Anfang Oktober leitet der Beigeordnete Paul Bischof den städtischen Corona-Krisenstab. Bischof ist hauptamtlich Sicherheits- und Rechtsdezernent. Er hat die Aufgabe von Martin Murrack übernommen, dem Stadtdirektor und -kämmerer vom Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Digitalisierung.

Murrack, der zuletzt auch Oberbürgermeister Sören Link als Wahlleiter der Kommunalwahlen vertreten hatte, stand etwa vier Monate lang an der Spitze des Stabes. Er hatte Ende Mai von Ralf Krumpholz übernommen, der als Beigeordneter hauptamtlich das „Dezernat für Integration, Sport und Gesundheit, Verbraucherschutz und Feuerwehr“ leitet.

Corona-Krisenstab: Feuerwehr, Ämter, Polizei und DVV entscheiden mit

Vorgaben zur Leitung des Krisenstabes macht das „Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz“ sowie die „Dienstanweisung für den Krisenstab der Stadt Duisburg“. Grundsätzlich ist der Leiter des Krisenstabes der Feuerwehrdezernent – in Duisburg: Ralf Krumpholz. „Der Oberbürgermeister kann jedoch auch andere Personen dazu bestimmen“, erläutert Stadtsprecher Max Böttner, „in der Regel sind das die weiteren Dezernenten und Dezernentinnen.“

Die Position sei aufgrund der „Länge der aktuellen Lage und der Aufgaben im Tagesgeschäft in den Dezernaten“ mehrfach neu besetzt worden, so Böttner. Einen festgelegten Turnus gebe es nicht. Voraussichtlich werde es zum Jahresbeginn erneut einen Wechsel in der Leitung geben.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Unterstützt wird der Leiter des Krisenstabes im Rathaus jeweils von der „Koordinierungsgruppe Krisenstab“ (KGS), die dem Stab als Geschäftsstelle zuarbeitet. Im Krisenstab sind an der Entscheidungsfindung auch Feuerwehrchef Oliver Tittmann oder ein Vertreter des Feuerwehr-Führungsstabes beteiligt, außerdem die Amtsleiter der von der Lage betroffenen Ämter sowie Polizei und DVV.

Das besonders eingebundenen Gesundheitsamt hat ebenfalls eine Corona-Stabsstelle. Diese zieht wie berichtet vom Zentrum für Fortbildung an der Königstraße ins Tausendfensterhaus in Ruhrort direkt neben das Gesundheitsamt. Das hat mit Ludwig Hoeren einen neuen Leiter. Sein Vorgänger Dieter Weber hat sich in den Ruhestand verabschiedet.