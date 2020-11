Duisburg. 221 Neuinfektionen hat die Stadt Duisburg in 24 Stunden registriert. Die Kontaktverfolgung wird immer schwieriger. Kleinere Ausbrüche in Heimen.

Das Infektionsgeschehen in Duisburg bleibt weiter dynamisch: 221 Neuinfektionen registrierte die Stadt von Dienstag auf Mittwoch. 1484 Menschen sind nach Stand von Mittwochabend aktuell mit Covid-19 infiziert. Das sind 129 mehr als noch am Dienstag.

Die Lage im Duisburger Gesundheitsamt ist angespannt: „Angesichts der aktuellen Entwicklung, also dem sprunghaften Anstieg der Zahlen in den vergangenen zwei Wochen, ist festzustellen, dass wir trotz personeller Aufstockung in der Kontaktnachverfolgung an unsere Grenzen kommen“, berichtet Stadtsprecher Max Böttner.

Duisburg: Zahl der Menschen in Quarantäne kann nicht beziffert werden

Aufgrund von Eingaberückständen und Datenbankumstellungen kann das Gesundheitsamt deshalb nicht „valide beziffern“, wie viele Menschen sich im Stadtgebiet aktuell in Quarantäne befinden. „Im Schnitt werden jedoch pro Fall vier Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt“, ordnet Böttner ein.

Woher die steigenden Zahlen der aktiven Coronafälle und die vielen Neuinfektionen kommen, ist – wie seit Wochen – nur schwer festzumachen. Ein großer Ausbruch ist dem Krisenstab nach Angaben aus dem Rathaus nicht bekannt. Leider registriere man inzwischen jedoch auch wieder mehr kleinere Ausbrüche in Pflegeheimen, so Stadtsprecher Böttner.

Um welche Alten- und Pflegeheime es sich konkret handelt, gab die Stadt nicht bekannt.