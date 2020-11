Corona in Duisburg: Maskenpflicht gilt in weiteren Straßen

Die Maskenpflicht in Duisburg, die seit Ende Oktober etwa in der Einkaufsstraße von Meiderich gilt, ist auf weitere Straßen ausgeweitet worden.

Duisburg. Die Maskenpflicht in Duisburger Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen ist in allen Bezirken ausgeweitet worden. Wo sie inzwischen überall gilt.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Stadt Duisburg die Maskenpflicht in Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen ausgeweitet. Die jüngste Allgemeinverfügung gilt für alle sieben Stadtbezirke.

In allen betroffenen Bereichen schreibt die Stadtverwaltung den Menschen vor, dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung zwischen 7 und 23.30 Uhr zu tragen. Zudem gelten ab 2. November in ganz NRW die strengeren Regeln der neuen Corona-Schutzverordnung mit härteren Kontaktbeschränkungen: In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Menschen aus zwei Haushalten aufhalten, die Gruppen dürfen jedoch zehn Mitglieder nicht überschreiten.

Auf die Maskenpflicht, die gleichzeitig ein Rauchverbot bedeutet, weisen inzwischen entsprechende Schilder hin. Wer keinen Mindestabstand hält und keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, dem drohen Bußgelder.

Die Maskenpflicht gilt jetzt in folgenden Duisburger Einkaufszonen:

Bezirk Walsum: Kometenplatz, Friedrich-Ebert-Straße (von Goethestraße bis Sonnenstraße), Platz der Erinnerung, Passage Friedrich-Ebert-Platz (bis Kaufland), Friedrich-Ebert-Platz, Hildegard-Bienen-Straße (zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Poststraße), Franz-Lenze-Platz.

Bezirk Hamborn: Jägerstraße, Hamborner Altmarkt, Rathausstraße (zwischen Duisburger Straße und Hufstraße), Duisburger Straße (zwischen Rathausstraße und Bertha-von-Suttner-Straße), Kaiser-Wilhelm-Straße (zwischen Wilfriedstraße und Weseler Straße), Kaiser-Friedrich-Straße (zwischen Weseler Straße und Roonstraße), Friedrich-Engels-Straße (zwischen Kaiser- Friedrich-Straße und August-Bebel-Platz), August-Bebel-Platz, Weseler Straße (zwischen Wolfstraße und Grillostraße), Rolfstraße, Henriettenstraße, Franz-Julius-Straße, Hagedornstraße, Holtener Straße (zwischen Fiskusstraße und Lehrerstraße), Hohenzollernplatz, Alexstraße (zwischen Holtener Straße und Wichernstraße), Lehrerstraße (zwischen Holtener Straße und Usedomstraße).

Bezirk Meiderich/Beeck: Von-der-Mark-Straße (zwischen Auf dem Damm und Am Bahnhof), Friedrich-Ebert-Straße (zwischen Lehnhoffstraße/Lange Kamp und Pothmannstraße/Prinz-Friedrich-Karl-Straße).

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl: Augustastraße (zwischen Moerser Straße und Viktoriastraße), fußläufiger Bereich zwischen Kirchstraße, Moerser Straße und Glückaufstraße – einschließlich Bürgermeister-Bongartz-Platz.

Bezirk Duisburg-Mitte: Münzstraße (zwischen Peterstal und Steinsche Gasse), Kasinostraße (zwischen Beeckstraße und Steinsche Gasse), Kuhstraße, Königstraße, Sonnenwall, Düsseldorfer Straße zwischen Königstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße, Claubergstraße (zwischen König- straße und Börsenstraße), Tonhallenstraße (zwischen König- straße und Börsenstraße), Hohe Straße (zwischen Königstraße und Börsenstraße), König-Heinrich-Platz/Opernplatz, Friedrich-Wilhelm-Straße, Friedrich-Wilhelm-Platz, Portsmouthplatz, Kammerstraße (zwischen Osteingang Hauptbahnhof und Neudorfer Straße), Oststraße (zwischen Bismarckstraße und Grabenstraße), Wanheimer Straße (zwischen Heerstraße und Wörthstraße), Platz vor der Pauluskirche, Fischerstraße (zwischen Hultschiner Straße und Düsseldorfer Straße).

Bezirk Rheinhausen: Friedrich-Alfred-Straße (zwischen Krefelder Straße und Günterstraße), Krefelder Straße (zwischen Siegfriedstraße und Atroper Straße), Atroper Straße (zwischen Duisburger Straße und Annastraße), Marktplatz Hochemmerich, Asterlager Straße (zwischen Theodorstraße und Homberger Straße).

Bezirk Duisburg-Süd: Münchener Straße (zwischen Düsseldorfer Landstraße und Grazer Straße), Angermunder Straße (zwischen Kreisverkehr Saarner Straße und Am Lipkamp).

