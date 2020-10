Es besteht kein Grund zur Panik, aber das drohende Unheil ist unübersehbar: Sollte die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter derart rasant steigen, wird das Infektionsgeschehen (auch) in Duisburg außer Kontrolle geraten. Dass sich die zweite Kurve bereits im Oktober so schnell so hoch auftürmt, überrascht selbst pessimistische Experten.

Die Zahl der aktiven Fälle hat sich in Duisburg in weniger als sechs Tagen auf nahezu 1000 verdoppelt (siehe Grafiken unten). Die Zeiträume, in denen sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert verdoppelt, werden immer kürzer: Am 25. Oktober lag er bei 188,1 Neuinfektionen je 100.000, am 19.10. bei 93,8, vor zwei Wochen noch bei 44,9.

Setzt sich das exponentielle Wachstum fort, sind Engpässe auf den Isolier- und Intensivstationen unausweichlich, wird die Kontaktpersonennachverfolgung kollabieren.

Ja, es wird mehr getestet als im Frühjahr, aber der Anteil der positiven Befunde steigt. Auslöser der zweiten Welle sind stattdessen all jene, die sich und andere nicht gewissenhaft schützen – vor allem im privaten Miteinander nicht.

Es liegt an jedem Einzelnen von uns, den zweiten Lockdown zu verhindern, der am härtesten erneut die Verlierer der Pandemie träfe: Gastronomen und Händler; Alte, Kranke und Einsame; Künstler und Kinder.

Die zweite Welle wird viel mehr als die erste zum Charaktertest. Ohne mehr Vorsicht, Solidarität und Verzicht werden wir scheitern.