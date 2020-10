Duisburg. An den Duisburger Schulen infizierten sich zwischen den Sommer- und den Herbstferien 78 Kinder und 18 Lehrer mit Covid-19. Der Überblick:

Auch in der letzten Woche vor den Herbstferien wurden an Schulen und Kindergärten weitere positiv auf Corona getestete Kinder und Beschäftigte gemeldet. Damit ist die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler in Duisburg über alle Schulformen hinweg auf 78 seit den Sommerferien gestiegen, insgesamt 18 Lehrer sind betroffen sowie drei Mitarbeiter des Offenen Ganztags.

In der letzten Schulwoche sind an elf weiterführenden Schulen 13 Schülerinnen und Schüler sowie je ein Sozialpädagoge und ein Lehrer als infiziert gemeldet worden. Betroffen sind die Berufskollegs Robert-Bosch, Mitte und Willy-Brandt, bei den Gesamtschulen sind es Herbert-Grillo, Walsum, Leibniz, Heinrich-Heine, Meiderich, außerdem das Mercator- und das Landfermann-Gymnasium sowie die Förderschule Christian-Zeller.

Mitarbeiter des Offenen Ganztags an Grundschulen betroffen

Bei den Grundschulen sind sechs Einrichtungen betroffen mit insgesamt drei Schülern, einem Lehrer und zwei Mitarbeitern im Offenen Ganztag. Im einzelnen sind dies die Gemeinschaftsgrundschulen Heinrich-Bongers-Straße, Schulstraße, Mevissenstraße, Tonstraße und Habichtstraße sowie die Katholische Don-Bosco-Grundschule.

Im Laufe der Woche kamen nach Angaben des Gesundheitsamtes auch die Städtischen Kitas Rügenstraße, Am Bernschen Hof und Kaufstraße hinzu sowie die Katholische Kita Christus König. Hier wurden insgesamt ein Kind sowie drei Mitarbeiter als infiziert gemeldet.