Corona-Impfung: Duisburger Helios-Ärzte beantworten Fragen

Die Helios-Ärzte Dr. Nathalie Pausner, Dr. Nikolaus Büchner, Dr. Sebastian Turinsky und Dr. Wolfgang Lepper (v.l.n.r.) beantworten am Donnerstag den Duisburgern am Telefon alle Fragen rund um die Corona-Impfung.

Duisburg. An die Corona-Impfstoffe knüpfen sich viele Hoffnungen, aber auch Zweifel und Fragen. Die beantworten Duisburger Helios-Mediziner am Donnerstag.

Noch nie wurde ein neuer Impfstoff so schnell entwickelt und zugelassen wie das neue Corona-Vakzin. Das ist ein Hoffnungsschimmer in schweren Pandemie-Zeiten einerseits, andererseits aber auch Anlass für Sorgen und viele Fragen. Die beantworten Ärzte der Duisburger Helios-Kliniken am kommenden Donnerstag, 4. Februar, von 15 bis 16 Uhr einer Telefon-Sprechstunde mit dieser Redaktion.

Was viele Menschen besorgt: Die Wirkweise der Impfstoffe ist zum Teil vollkommen neu, Stichwort mRNA. Aber was bedeutet dieser Begriff eigentlich genau? Und hat es was mit meinem Erbgut, der DNA, zu tun? Welche Nebenwirkungen treten auf? Und darf ich mich unabhängig von allen Vorerkrankungen auf jeden Fall impfen lassen? All diese und noch viele weitere Fragen können die Duisburger am nächsten Donnerstag eine Stunde lang von vier Fachärzten aus der Helios St. Johannes Klinik in Hamborn stellen.

Duisburger Mediziner erklären die Wirkweise der Corona-Vakzine

Sie setzen sich selbst seit Beginn der Pandemie intensiv mit dem Corona-Virus und seinen Folgen auseinander. Knapp 800 Corona-Patienten haben die Mediziner und ihre Teams in den vergangenen zwölf Monaten behandelt, ein Großteil davon intensivmedizinisch. Die Mediziner gehören zur Corona-Lenkungsgruppe am Helios Klinikum Duisburg.

Rede und Antwort stehen am Donnerstag: Priv. Doz. Dr. Nikolaus Büchner ist seit 2014 Chefarzt der Abteilung für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin. Zu seinen Schwerpunkten gehören Lungenerkrankungen, deshalb seit März 2020 die Versorgung der Corona-Patienten. Priv. Doz. Dr. Wolfgang Lepper leitet seit 2009 die Abteilung für Kardiologie, Rhythmologie und Intensivmedizin im St. Johannes und ist seit 2013 Ärztlicher Direktor. Zu seinen Fachbereichen gehören auch die kardiologische und internistische Intensivmedizin.

Dr. Nathalie Pausner ist seit 2012 Chefärztin der Abteilung für Infektionsprävention und Krankenhaus-Hygiene am Helios-Klinikum. Als zertifizierte Infektiologin ist sie auch spezialisiert auf die Diagnostik und Therapie übertragbarer Erreger und die Umsetzung des Infektionsschutzes. Dr. Sebastian Turinsky ist seit 2013 leitender Oberarzt der Abteilung für Anästhesie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie an der St. Johannes Klinik. Aktuell ist er zudem der Leiter des hausinternen Corona-Impfzentrums am Helios-Klinikum Duisburg.

Patienten fehlt in der Pandemie der direkte Kontakt zu ihren Ärzten

Die Telefon-Sprechstunde soll Interessierten die Möglichkeit geben, ihre Fragen und Ängste rund um den nahenden Impftermin persönlich zu besprechen. Vielen fehlt aufgrund der aktuellen Lage der direkte Kontakt zu ihren behandelnden Ärzten. Andere trauen sich auch aus Angst vor einer Covid-Infektion gar nicht in die Praxen. Weitere Termine sind je nach Bedarf in Planung.

SO GEHT’S ZUR TELEFONAKTION AM DONNERSTAG