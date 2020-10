Nordrhein-Westfalen hat die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der deutschen Flächenländer, und am Mittwochmorgen hatte die Infektionsrate laut Robert Koch-Institut in sieben Städten und Kreisen sogar die 100er-Grenze überschritten: in Solingen (137,5), Herne (133,6), Wuppertal (101,4), Gelsenkirchen (113,2), Köln (104,5), in der Städteregion Aachen (106,6) – und in Duisburg (100,1).

Den Sprung von 93,8 auf 100,1 haben nach den aktuellen Zahlen der Stadt die 74 Neuinfektionen ausgelöst, die zwischen Montag- und Dienstagabend registriert wurden. Die Zahl der aktiven Fälle stieg somit auf 508 aktuell Infizierte. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der ersten Welle waren 278 Fälle bestätigt (8. April).

Duisburg: Laut Stadt aktuell keine größeren Corona-Ausbrüche bekannt

Zu bedenken ist: Damals wurden deutlich weniger Tests auf das neuartige Virus durchgeführt, inzwischen werden täglich von hunderten Duisburgern ohne Symptome Abstriche genommen (siehe Grafik unten). „Je mehr getestet wird, desto mehr Infizierte findet man auch“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stölting dazu.

Am 30. September hatte Duisburgs Inzidenzwert die Gefährdungsstufe 1 (35 Neuinfektionen/7 Tage/100.000 Einwohner) erreicht, am 11. Oktober Gefährdungsstufe 2 (50). Danach verdoppelte sich die Neuinfektionsrate binnen zehn Tagen.

Das Auftürmen der zweiten Welle führt auch der Wochenvergleich vor Augen, den unsere Redaktion seit dem 25. März errechnet: Die Zahl der jeweils von Mittwoch bis Dienstag labortechnisch bestätigten neuen Fälle unter den knapp 499.000 Duisburgern hatte sich in den letzten vier Wochen von 154 auf 206, weiter auf 285 und zuletzt auf 504 erhöht (siehe Grafik oben).

42 Duisburger Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Zu den Gründen sagt Stadtsprecherin Stölting: „Das Infektionsgeschehen ist weiterhin diffus und über das gesamte Stadtgebiet verteilt, klare Hotspots lassen sich dabei nach wie vor nicht ausmachen.“

Nach Stöltings Angaben befanden sich am Mittwochmittag 42 Duisburger Covid-19-Patienten im Krankenhaus, neun mussten intensivmedizinisch behandelt werden.