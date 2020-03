Corona: Homberger Kita in den Haesen schließt vorsorglich

Die Kita in den Haesen schließt am Mittwoch vorsorglich. Eine Mitarbeiterin hatte Kontakt mit einer positiv getesteten Person.

Die Homberger Kita in den Haesen muss am Mittwoch, 11. März, vorsorglich geschlossen werden. Eine Mitarbeiterin hatte Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Das Gesundheitsamt klärt zurzeit den Sachverhalt. Die Kindertageseinrichtung In den Haesen muss deswegen vorsorglich schließen. Die Stadt Duisburg betont, dass dies eine rein prophylaktische Maßnahme ist. Es gibt derzeit noch keinen bestätigten Verdachtsfall in der Kindertageseinrichtung.