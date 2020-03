Corona: Hier bekommen Duisburger Hilfe - immer mehr Angebote

Für ältere Leute sind Einkäufe auch ohne die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus eine Herausforderung. Aktuell entstehen in Duisburg zahlreiche Angebote für Bürger, die Hilfe beim Einkauf vermitteln, Botengänge übernehmen oder mit dem Hund gehen.

In ganz Duisburg helfen Initiativen, Parteien, Gruppen und Nachbarschaften jenen Bürgern, die wegen des Coronavirus ihre Wohnung nicht mehr verlassen können. Sie hängen Zettel aus, gründen Facebook-Gruppen oder eröffnen Telegram-Listen. Diesen Überblick wollen wir stetig erweitern.

+++ Wenn Sie also Angebote entdecken, die wir hier noch nicht verzeichnet haben, mailen Sie die Infos bitte an redaktion.duisburg@waz.de. +++

1) Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm

Die Evangelische Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm bietet kostenlos Botengänge wie Supermarkteinkäufe an - Telefon: 0203/44 090 559 und mobil: 0178/803 7171. E-Mail: einkaufshilfe@ekgr.de

Neben den Botengängen bietet die Gemeinde auch Seelsorge per Telefon an: Die Pastorin Ulrike Kobbe ist unter 0203/933 1907 erreichbar, Klaus Andrees unter 0203/7676 70. Weitere Infos auf der Website der Gemeinde: ekgr.de.

2) Katholische Gemeinde in Duisburg-Rahm

Die Katholische Gemeinde in Duisburg-Rahm hat einen Lieferservice für Lebensmittel eingerichtet. Die Koordination erfolgt über die Nummer 0171/7806009. Die Aufgaben werden von den Rahmer Messdienern, Pfadfindern und Schützen erledigt.

3) Katholische Pfarrgemeinde Propstei St. Johann, Hamborn

Die Katholische Pfarrgemeinde Propstei St. Johann in Duisburg-Hamborn übernimmt den Einkauf von Lebensmitteln, Besorgungen in der Apotheke und weitere Dienste. Telefon: 01520/4518662.

Auf ihrer Facebook-Seite postet der Pastor der Gemeinde, Pater Altfried, kurze Videos mit Morgenimpulsen, um Bürgern Zuversicht zu geben.

4) Petershof in Marxloh

Im Petershof in Marxloh werden weiterhin Obdachlose unterstützt: Speisen, Duschen, Schlafplätze. Es gibt eine Einkaufshilfe für Bürger in Duisburg. Telefonnummer: 0203/500 66 07.

5) Evangelische Kirchengemeinde Hamborn

Die Evangelische Kirchengemeinde Hamborn bietet Seelsorge per Telefon an, Einkaufshilfen sowie Gassirunden mit dem Hund. Telefon: 0203/510 472. Die Gemeinde hat ein Seelsorge-Telefon eingerichtet: Pfarrerin Elke Banz (0203/55 87 88) und Pfarrer Jens Dallmann (0203 / 36 97 97 03) stehen für Gespräche bereit.

6) Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus Homberg

Die Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus in Homberg hat einen Einkaufsdienst eingerichtet. Täglich zwischen 10 und 12 Uhr können Bürger bei Bedarf Einkaufslisten durchgeben, Telefonnummer: 02066/4168417.

7) Evangelische Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck

Die Evangelische Kirchengemeinde Ruhrort-Beeck hat eine Einkaufshilfe eingerichtet. Sie ist über die Telefonnummer 0176/53211994 zu erreichen.

8) Kirchengemeinde St Peter in Duisburg

Die Kirchengemeinde St. Peter in Duisburg-Rheinhausen liefert nach telefonischer Absprache Medikamente, Lebensmittel und ähnliches. Ansprechpartner sind: Alessia De Meo, Peter Fendel und Pascal Rusche. Telefon: 02065/74716 und E-Mail: info@jz-stpeter.de.

9) Roter Riese, Hochheide

Es gibt einen Einkaufsservice für die dortigen Mieter, der über den Empfang des Hauses geregelt wird, Schüler helfen mit.

10) Kantine im Theater

Die Kantine im Theater liefert Mittagessen. Bestellungen werden von 7.30 bis 14 Uhr entgegengenommen. Anfragen per Telefon: 0203/28362176 und 0151/18713150. Es gibt täglich neue Gerichte. Die günstigsten Gerichte kosten 3,50 Euro. Größere Bestellungen werden in ganz Duisburg ausgeliefert, kleinere nur im Bereich des Theaters.

11) Linke, Young Struggle, AGIF

Die Partei Die Linke, die Jugendorganisation Young Struggle und die Föderation der Arbeitsimmigrant/innen in Deutschland e.V. übernehmen Botengänge. Nadine Bendahou spricht Deutsch und Englisch und ist unter der Telefonnummer 0203/39403649 erreichbar, türkisch sprechende Bürger können sich unter 0152/13073383 melden.

12) Jusos Duisburg

Einkaufshilfe in Duisburg. Absprache per E-Mail: jusos.duisburg@spd.de und Telefon: 0203 9296344

13) Max-Planck-Gymnasium Duisburg

Die Schüler des MPG in Meiderich bieten eine Einkaufshilfe an. Absprache per Telefon: 0177/285 21 87 und E-Mail: schuelervertretung@mpg-iserv.de.

14) Rahmer Pfadfinder

Einkaufshilfe in Duisburg-Rahm. Ansprechpartner: Ulrich Bartkowiak. Telefon: 0171/7806009.

15) Bäckerei Wilms

Die Bäckerei Wilms hat einen Lieferservice in Duisburg eingerichtet. Absprache unter: 0203/ 41035873 und 0203/4104421.

16) Restaurant Sham

Das Restaurant Sham fährt Einzelbestellungen nur in Hamborn aus, größere Mengen auch in der ganzen Stadt. Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag, 11 bis 14 Uhr. Jeder muss nur soviel bezahlen, wie er kann. Empfehlung des Restaurants pro Gericht: 5 Euro. Telefon: 0203/44989672.

17) Neue Apotheke Hamborn

Die Apotheke bietet einen kostenlosen Lieferservice an, Telefon: 0800/503 53 48. Weitere Infos auf der Website.

18) Landfleischerei Phips

Die Landfleischerei Phips liefert in den Duisburger Süden bis Stadtmitte, nach Rheinhausen, Homberg, Ruhrort, Rumeln-Kaldenhausen und Baerl. Telefon: 0203/73852172, Fax: 0203/73852174

19) Begegnungs- und Beratungszentrum für Seniorinnen und Senioren

Das Begegnungs- und Beratungszentrum für Seniorinnen und Senioren bietet Botengänge an: Lebensmittel, Medikamente sowie Gassirunden mit kleinen Hunden. Verleih von Büchern aus dem Bücherschrank. Telefon: 0203/3181450.

20) Telegram-Gruppe

In der Telegram-Gruppe "Corona Solidarität" können sich Bürger melden, die kostenlos Hilfe beim Einkaufen brauchen. Die Initiatoren sind auch telefonisch erreichbar: täglich von 12 bis 14 Uhr (Deutsch und Englisch), mittwochs von 14 bis 16 Uhr (Arabisch). Und per E-Mail: CoronaSoliDuisburg@riseup.net.