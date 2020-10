Duisburg. Viele Krankenhäuser in Duisburg haben aufgrund steigender Corona-Zahlen Besuche untersagt. Wo es Ausnahmen gibt und was das für Geburten heißt.

Die Malteser Kliniken Rhein-Ruhr ändern ab Dienstag, 20. Oktober, an ihren drei Standorten ihre bisherige Besuchsregelung. Dann gilt auch in den Krankenhäusern St. Anna in Huckingen, im St. Johannes-Stift in Homberg sowie im St. Josefhospital in Krefeld-Uerdingen ein Besuchsverbot.

„Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu reduzieren, dürfen Patienten keinen Besuch mehr empfangen“, teilt der Träger auf Nachfrage mit. Von dieser Regelung gibt es klar definierte Ausnahmen. So heißt es, dass beispielsweise minderjährige Patienten, Menschen in kritischen Lebenssituationen oder mit einem gesetzlichen Betreuer nach wie vor besucht werden können.

Besuchsverbot in Malteser-Krankenhäusern: Sonderfall bei Geburten

Einen Sonderfall stellen demnach Geburten dar, wie ein Sprecher der Krankenhäuser auf Nachfrage mitteilt. Ist eine Schwangere gemeinsam mit dem Partner im Familienzimmer untergebracht, steht einer Begleitung der Geburt nichts im Weg. Der Lebenspartner dürfe vorab jedoch nicht mehr die Klinik verlassen. Wird kein Familienzimmer belegt, so soll die Möglichkeit individueller Lösungen in Rücksprache mit der Stationsleitung bestehen.

Bereits am Sonntag hatte das Evangelische Klinikum Niederrhein an seinen fünf Standorten, von denen drei auf Duisburger Stadtgebiet liegen, ein Besuchsverbot ausgesprochen. Zuvor hatten auch die Sana-Kliniken Patientenbesuche temporär ausgesetzt.

Helios Klinikum hält bisher an Besucherregelung fest

Einen anderen Weg geht bislang das Helios Klinikum. Weiterhin dürfen Patienten der Marien Klinik sowie der St. Johannes Klinik einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen. „Wir schließen verschärfte Regelungen für die kommenden Tage und Wochen aber nicht aus“, teilt Helios auf Nachfrage mit.