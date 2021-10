Corona-Fallzahlen: Viele Neuinfektionen im Duisburger Norden

Bruckhausen war zuletzt der Stadtteil mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg. Die Zahl der Neuinfektionen war in anderen Stadtteilen aber noch deutlich höher.

Duisburg. In Duisburg stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Besonders in den Stadtteilen im Norden steigt die Sieben-Tage-Inzidenz.

Das Infektionsgeschehen in Duisburg hat nach einer kurzen Phase der Stagnation wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Fast in allen Teilen der Stadt stieg die Zahl der Neuansteckungen und damit auch die Sieben-Tage-Inzidenz in der zurückliegenden Woche an. Für sechs von sieben Bezirken meldet die Stadt mehr Corona-Fälle als zuletzt.

Besonders stark betroffen waren wie schon oft die Bezirke Hamborn und Meiderich/Beeck, zu denen fünf von sechs Duisburger Stadtteilen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 gehören. In Hamborn hat sich dabei die Zahl der bestätigten Neuinfektionen binnen einer Woche mehr als verdoppelt.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Stadtteil im Duisburger Norden mit der höchsten Inzidenz

Dort entsprechen 66 neue Fälle (+41) einer Inzidenz von 87,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den sieben Tagen vom 18. bis 24. Oktober. Allein für Marxloh meldeten die Behörden nach fünf Infektionen in der Vorwoche nun derer 27. Konstant blieb die Zahl lediglich in Alt-Hamborn mit sechs nachgewiesenen Ansteckungen.

Bruckhausen war stadtweit der Ortsteil mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Neun bestätigte Fälle sind zwar weniger als in einigen anderen Stadtteilen, weil Bruckhausen aber nur 5529 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, reichten diese Fälle für eine Inzidenz von 162,8 – ein Anstieg um 144,7 im Vergleich zur Vorwoche, in der dort nur eine Neuinfektion bekannt geworden war.

Verhältnismäßig viele Fälle gab es außerdem in Mittel- und Obermeiderich (23 bzw. 22, Sieben-Tage-Inzidenz 125,7 bzw. 131,0). In Meiderich/Beeck befindet sich aber auch einer der wenigen Stadtteile, der jetzt eine Inzidenz von 0 aufwies: Für Beeckerwerth wurde kein einziger neuer Fall gemeldet.

Duisburg: Fünf Stadtteile ohne neue Corona-Fälle

Die übrigen Bezirke lagen jeweils leicht unter dem durchschnittlichen Inzidenzwert für ganz Duisburg von 65,8 (+24,3), nämlich zwischen 50,7 (Süd) und 61,1 (Homberg/Ruhrort/Baerl). In diesen Teilen der Stadt gab es nur wenige echte Ausreißer nach oben – wie etwa im Westen Rumeln-Kaldenhausen mit 15 Neuansteckungen und einer Inzidenz von 87,7.

Besonders gering war das Infektionsgeschehen in diesen Stadtteilen: Bissingheim (0 Neuinfektionen/ Sieben-Tage-Inzidenz 0), Ungelsheim (0/0) Overbruch (0/0), Wehofen (0/0), Beeckerwerth (0/0), Hüttenheim (1/29,1), Wedau (1/19,9), Neuenkamp (1/20,4), Kaßlerfeld (1/26,7), Alt-Walsum (1/23,6).

>>Alle Corona-Zahlen für alle Duisburger Stadtteile und Bezirke

So ist unsere Übersicht aufgebaut: Stadtteil (Einwohnerzahl 30.9.2021): 7-Tage-Inzidenz am 24.10.21 (Differenz zur 7-Tage-Inzidenz am 17.10.21) / Neu gemeldete Fälle vom 18.10. bis 24.10.21 (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 11.10. bis 17.10.21)

Bezirk Walsum (50.212): 51,8 (-4,0) / 26 (-2)

Aldenrade (13.931): 50,2 (+35,8) / 7 (+5)

Alt-Walsum (4235): 23,6 (-23,6) / 1 (-1)

Fahrn (7783): 102,8 (-77,1) / 8 (-6)

Overbruch (4998): 0,0 (-40,0) / 0 (-2)

Vierlinden (11.910): 84,0 (+16,8) / 10 (+2)

Wehofen (7355): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Bezirk Hamborn (75.546): 87,4 (+54,3) / 66 (+41)

Alt-Hamborn (11.066): 54,2 (0,0) / 6 (0)

Marxloh (21.203): 127,3 (+103,7) / 27 (+22)

Neumühl (17.593): 62,5 (+34,1) / 11 (+6)

Obermarxloh (13.800): 101,4 (+43,4) / 14 (+6)

Röttgersbach (11.884): 67,3 (58,9) / 8 (+7)

Bezirk Meiderich/Beeck (72.578): 92,3 (+37,2) / 67 (+27)

Beeck (11.502): 60,9 (+17,4) / 7 (+2)

Beeckerwerth (3721): 0,0 (-26,9) / 0 (-1)

Bruckhausen (5529): 162,8 (+144,7) / 9 (+8)

Laar (6571): 60,9 (+30,5) / 4 (+2)

Mittelmeiderich (18.303): 125,7 (+54,7) / 23 (+10)

Obermeiderich (16.795): 131,0 (+47,6) / 22 (+8)

Untermeiderich (10.157): 19,7 (-19,7) / 2 (-2)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (40.923): 61,1 (+41,6) / 25 (+17)

Alt-Homberg (14.955): 53,5 (+40,1) / 8 (+6)

Baerl (5088): 98,3 (+39,3) / 5 (+2)

Hochheide (15.263): 59,0 (+45,9) / 9 (+7)

Ruhrort (5617): 53,4 (+35,6) / 3 (+2)

Bezirk Mitte (108.377): 51,7 (+10,2) / 56 (+11)

Altstadt (8360): 71,8 (+59,8) / 6 (+5)

Dellviertel (14.021): 35,7 (0,0) / 5 (0)

Duissern (14.662): 68,2 (+20,5) / 10 (+3)

Hochfeld (18.168): 82,6 (+11,0) / 15 (+2)

Kaßlerfeld (3754): 26,6 (-26,7) / 1 (-1)

Neudorf-Nord (14.337): 41,8 (0,0) / 6 (0)

Neudorf-Süd (12.194): 24,6 (+16,4) / 3 (+2)

Neuenkamp (4901): 20,4 (-20,4) / 1 (-1)

Wanheimerort (17.980): 50,1 (+5,6) / 9 (+1)

Bezirk Rheinhausen (78.171): 52,4 (+21,7) / 41 (+17)

Bergheim (20.459): 19,6 (-9,7) / 4 (-2)

Friemersheim (11.957): 83,6 (+58,5) / 10 (+7)

Hochemmerich (17.876): 39,2 (-11,1) / 7 (-2)

Rheinhausen-Mitte (10.767): 46,4 (+27,8) / 5 (+3)

Rumeln-Kaldenhausen (17.112): 87,7 (+64,3) / 15 (+11)

Bezirk Süd (72.909): 50,7 (+19,2) / 37 (+14)

Bissingheim (3148): 0,0 (-31,8) / 0 (-1)

Buchholz (13.991): 64,3 (+42,9) / 9 (+6)

Großenbaum (10.042): 59,7 (+19,9) / 6 (+2)

Huckingen (9568): 41,8 (+41,8) / 4 (+4)

Hüttenheim (3453): 29,0 (+29,0) / 1 (+1)

Mündelheim (6106): 32,8 (-49,1) / 2 (-3)

Rahm (5736): 52,3 (+52,3) / 3 (+3)

Ungelsheim (2938): 0,0 (0,0) / 0 (0)

Wanheim-Angerhausen (12.894): 85,3 (+23,3) / 11 (+3)

Wedau (5033): 19,9 (-19,8) / 1 (-1)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg