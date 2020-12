Die erste laborbestätigte SARS-CoV-2-Infektion einer Person mit Wohnsitz in Duisburg meldete das Amt für Kommunikation am 29. Februar 2020. Den ersten Duisburger Corona-Todesfall gab die Stadtverwaltung am 24. März 2020 bekannt. Wie sich die Corona-Fallzahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg seither entwickelt haben, veranschaulichen die Grafiken in diesem Artikel. Hier finden Sie auch darüber hinaus alle Grafiken zum Thema Covid-19 in Duisburg, zum Beispiel auch zur Zahl der Abstriche und Masken-Kontrollen im ÖPNV.

Zur Anzeige der Grafiken: Wir bitten um etwas Geduld – es dauert mitunter einen Moment, bis alle Grafiken geladen und angezeigt werden. Details zu den Daten und Quellen finden Sie in unserem Archiv mit allen Duisburger Fallzahlen.

Die folgenden Grafiken werden fortlaufend aktualisiert:

Die folgenden Grafiken werden nicht täglich aktualisiert:

Die folgenden Grafiken werden nicht weiter aktualisiert:

