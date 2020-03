Duisburg. Lehrer in Duisburg sollen Schüler mit Erkältungssymptomen fortan nach Hause schicken. Das hat das Schulamt angeordnet. Eltern sind verunsichert.

Ein Rundschreiben des Duisburger Schulamtes an die Schulen sorgt für Aufregung und Verunsicherung unter Eltern von Schulkindern in Duisburg: Kinder, die Erkältungssymptome zeigen, sollen vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Die Anordnung der Schulbehörde erreichte die Duisburger Schulen und Elternvertreter bereits am Mittwoch, 4. März. Ein Vater berichtet, die Duisburger Schulkinder sollen noch diese Woche Briefe mit entsprechenden Informationen an die Eltern erhalten.

+++ Wegen eines Corona-Verdachts hat die Stadt Duisburg am Donnerstagmorgen die Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße im Ortsteil Bissingheim geschlossen. +++

Amt für Schulische Bildung Duisburg: Erkrankte Kinder sollen nach Hause geschickt werden

Die Vorgaben des Amtes für Schulische Bildung haben einzelne Schulen bereits weiterverbreitet: Demnach sollen Schulkinder mit „stärkeren Erkältungssymptomen“ nun „eher als sonst üblich“ nicht in die Schule geschickt werden. „Sofern erkrankte Kinder in der Schule wahrgenommen werden, sollen diese von der Schule nach Hause geschickt werden“, gibt beispielsweise das Landfermann-Gymnasium den Hinweis der Verwaltung wieder. Als Beispiele für Erkältungssymptome werden Halsschmerzen und Husten genannt.

Eltern fragen sich nun, wie rigoros einzelne Schulen und Lehrkräfte diese Anweisung umsetzen, wie groß der Interpretationsspielraum sein wird. Kann es sein, dass schon Kinder mit Rotznasen der Klasse verwiesen werden? Wann dürfen genese Kinder wieder in die Klassengemeinschaft zurückkehren? Wird dafür ein negativer Sars-CoV-2-Test notwendig sein?

So erklärt die Stadt Duisburg die „Sofortmaßnahme“

Das Presseamt der Stadt Duisburg hat die „Sofortmaßnahme“ am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Auf die neue Reglung haben sich demnach „die Schulformsprecher zusammen mit dem kommunalen Schulverwaltungsamt“ am Dienstag verständigt: „Kinder, deren Symptome denen einer Virus-Erkrankung gleichen (z.B. grippale Infekte), sollen die Schulen nicht besuchen. Alle Eltern werden gebeten, diese Regelung zu befolgen, da ein krankes Kind derzeit nicht beschult werden kann.“ Es gelte „davon ab der Grundsatz, der immer gelten sollte: Ein krankes Kind gehört nicht in die Schule.“

In dem Elternbrief seien darüber hinaus erneut Informationen zusammengefasst, wie bei Verdacht auf eine Coronainfektion vorgegangen werden soll, zudem seien darin Präventionsmaßnahmen beschrieben.

Coronavirus-Verdacht: Wann und wie das Gesundheitsamt informiert werden soll

Auch das Schulamt weist Kollegien und Eltern erneut darauf hin, dass sich folgende Personengruppen zuerst umgehend telefonisch an den jeweiligen Hausarzt oder die Arztrufzentrale unter 116117 wenden sollen:

• Personen mit stärkeren Erkältungssymptomen,

• solche, die aus einem besonders betroffenen Gebiet kommen oder

• Kontakt zu einem bereits Infizierten gehabt haben.

Im Falle eines begründeten Verdachts, so informiert das Landfermann-Gymnasium Lehrer, Schüler und Eltern, solle das Gesundheitsamt unter folgenden Kontaktdaten informiert werden: per E-Mail an gesundheitsamt@stadt-duisburg.de, telefonisch unter 0203 283 2749 beziehungsweise von 16 bis 18 Uhr unter der Mobilnummer 0175 2692350. „Bitte informieren Sie dann auch immer die Schule!“