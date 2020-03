Duisburg. Die Tanzschule Paulerberg dreht Video-Tutorials für Hobby-Tänzer in Quarantäne. Die Wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sind bereits enorm.

„Die Knie höher…und höher!“, schreit Pascalia Hrevvatakis. Die Tanzlehrerin bringt den Kunden der Tanzschule Paulerberg in Neudorf Zumba bei – ab jetzt per Video. Durch das Coronavirus mussten Julia und Nico Paulerberg ihre Tanzschmiede am 15. März schließen, schwofen können die Schüler dennoch bald weiter – im eigenen Wohnzimmer mit Video-Anleitung.

„Wir möchten, dass unsere Mitglieder weiterhin aktiv bleiben und sich ablenken können“, erklärt Julia Paulerberg, Inhaberin der gleichnamigen Tanzschule an der Danziger Straße. Die Idee: Sämtliche Choreographien der verschiedenen Kurse finden vor Kamera statt und werden gefilmt. Die Aufzeichnungen können Kunden online abrufen. „Dann fällt Eltern und Kindern die Decke nicht auf den Kopf“, hofft Julia Paulerberg.

Duisburg: Videos ersetzten nicht die ausgefallenen Tanzstunden

Die Video-Clips ersetzen dabei keinesfalls den analogen Unterricht in der Tanzschule. „Wir werden sämtliche Einheiten und gebuchten Kursstunden nachholen“, verspricht die 38-Jährige. Dafür wurden schon einmal vorsorglich die Betriebsferien im Sommer und Herbst gestrichen.

Die Tanzschritte bringen wie gewohnt die Tanzlehrer des jeweiligen Kurses bei, doch nach den ersten Aufnahmen steht fest: Es ist für die Trainer sehr außer- und ungewöhnlich. „Normalerweise halte ich Augenkontakt, korrigiere zwischendurch – das fällt alles weg und fühlt sich komisch an“, findet Tänzerin Astrid Morawietz. Die 36-Jährige hat trotz der leeren Tanzsäle zurzeit viel zu tun. Sie produziert für vier verschiedene Kurse jeweils drei Clips á 30 Minuten. Das ist deutlich kürzer als sonst übliche Unterrichtseinheiten. Morawietz wünscht sich, dass ihre Tanztruppen viel Spaß mit den Video-Clips haben werden.

„Absoluter Ausnahmezustand“ in der Tanzschule Paulerberg

Vor der Schließung per Allgemeinverfügung öffnete die Tanzschule sieben Tage die Woche, über 1000 Kunden trainieren hier normalerweise eng getaktet Breakdance, Streetdance, Salsa, Discofox oder Zumba. „Absoluter Ausnahmezustand, was hier gerade passiert“, befindet Nico Paulerberg, Geschäftsführer im Familienbetrieb. Es sei eine völlig neue Situation für jeden. Laut Paulerberg hätten die Kunden auf die mindestens vierwöchige Zwangspause überwiegend verständnisvoll reagiert.

Tanzlehrerin Astrid Morawietz bei den Videoaufnahmen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Wirtschaftlich trifft es das Unternehmen dennoch hart: „Alleine in den ersten beiden Wochen haben wir durch nicht stattfindende Kurse und ausbleibende Neuanmeldungen einen fünfstelligen Betrag eingebüßt“, rechnet Julia Paulerberg vor. Durch feste Mitgliedschaften geht sie davon aus, dass die Tanzschule weiter existieren kann. Doch dafür benötige es die Solidarität der Kunden, die trotz unbestimmter Schließungszeiten nicht sofort die Verträge kündigen.

Tanzlehrerin sorgt sich um die Zukunft

Tanzlehrerin Astrid Morawietz hat angesichts der derzeitigen Situation Angst um ihren Job: „Das war ein Schock, als klar wurde, dass auch unsere Tanzschule schließen muss.“ Man frage sich schon, wie und ob es überhaupt zukünftig weitergehe, so Morawietz. Ablenkung verschafft ihr zurzeit zumindest die Videoaufnahme ihrer Choreos. So wie bei ihrer Kollegin Pascalia. Die studiert für den Kinderkurs schon einmal „Stups, der kleine Osterhase“ ein und verabschiedet sich in ihren Videos genauso wie sie es beim regulären Training täte – „Schön, dass ihr dabei wart!“