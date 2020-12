Corona: Duisburger sollen Zählerstände selber ablesen

Bürger sollen ihren Zählerstand in Duisburg selber ablesen.

Duisburg. Der Netzbetreiber Netze Duisburg bittet Bürger darum, Zählerstände selbst abzulesen. Hintergrund ist die Ausbreitung des Coronavirus.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bittet Netzte Duisburg Bürger darum, ihre Zählerstände selber abzulesen.

Bestehende Ableseaufträge arbeiten Mitarbeiter bis Mitte nächster Woche nur noch im geringen Umfang ab. Dabei sollen sie direkten Kundenkontakt vermeiden.

Zählerstände in Duisburgs selber ablesen: So funktioniert es

In der Folge bittet Netzte Duisburg Kunden, die Zählerstände bei Strom, Gas und Wasser eigenständig abzulesen und mitzuteilen, wenn sie per Post dazu aufgefordert werden. Nur so könne eine korrekte Verbrauchsabrechnung erfolgen. Bei fehlenden Zählerständen müsse ein Schätzwert für die Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung angenommen werden, erklärte der Netzbetreiber.

Haushalte, die in den kommenden Tagen für eine Zählerablesung vorgesehen waren, erhalten nun per Post eine Ablesekarte zugesandt. Die aktuellen Zählerstände können dann auf der Internetseite www.netze-duisburg.de/ablesung oder telefonisch an 0203 604 36 36 übermittelt werden. Die Daten können ebenfalls auf der Ablesekarte notiert und damit zurückgeschickt werden.

Netze Duisburg möchte Betrügereien vorbeugen

Um Betrugsfällen vorzubeugen, unterstreicht Netzte Duisburg, dass das Unternehmen keine telefonische Abfrage von Zählerständen durchführe.

Vorerst eingestellt sind auch Arbeiten zu Zählerwechseln. Für dringende Reparaturen steht ein Notfalldienst bereit. Duisburger können sich in solchen Fällen telefonisch beim Netzbetreiber rückversichern, ob die Mitarbeiter tatsächlich im Auftrag von Netze Duisburg unterwegs sind. Unter der den Rufnummern 0203 604 20 00 (Monteure der Stromversorgung) und 0203 604 3097 (Monteure der Gas- und Wasserversorgung) können Identität und Legitimität geprüft werden.