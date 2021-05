Corona: Duisburg zieht im Juni wohl keine Elternbeiträge ein

Die Kitas sind in Duisburg am 10. Mai in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt.

Duisburg. Die Stadt Duisburg möchte für den Juni keine Elternbeiträge für die Kinderbetreuung einziehen. Rat soll per Dringlichkeitsbeschluss zustimmen.

Die Stadt Duisburg möchte für die Kindertagesbetreuung und die Betreuung im offenen Ganztag auch im Juni keine Elternbeiträge einziehen. Der Stadtrat muss der Erleichterung aber in seiner Sitzung am 14. Juni noch per Dringlichkeitsbeschluss zustimmen.

„Die Familien mussten sich in den vergangenen Monaten mit vielen Einschränkungen arrangieren, deshalb müssen wir sie weiterhin unterstützen“, erklärte Oberbürgermeister Sören Link.

Kita-Beiträge: Stadt Duisburg geht finanziell in Vorleistung

Am vergangenen Montag, 10. Mai, sind die Kitas in Duisburg aus dem Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt. Auch wenn so alle Kinder wieder in die Einrichtungen kommen können, gilt landesweit doch weiterhin eine Kürzung des Betreuungsumfangs um zehn Stunden pro Woche.

In Schulen sind die Betreuungsangebote des offenen Ganztags nach Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung seit Ende 2020 bis auf weiteres noch nicht regelhaft wieder aufgenommen worden.

Die Stadt Duisburg würde mit einer Beitragsaussetzung im Juni erneut in Vorleistung gehen. Denn: Die Landesregierung hat noch keine Regelung für einen finanziellen Ausgleich getroffen.

