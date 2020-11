Corona Duisburg: Einkauf in der Metro auch ohne Kundenkarte

Vom 3. bis 30. November ist ein Einkauf in der Metro in Duisburg-Kaßlerfeld auch ohne Kundenkarte möglich.

Metro Deutschland öffnet in Nordrhein-Westfalen ab Dienstag, 3. November, 18 Großmärkte für alle Verbraucher. Das teilt das Großhandelsunternehmen mit. Diese Regelung, die vorerst bis 30. November gilt, betrifft demnach auch den Großmarkt an der Max-Peters-Straße 20 in Duisburg-Kaßlerfeld.

Eine entsprechende befristete Nutzungsänderung für diese erweiterte Öffnung hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes ausgesprochen. Damit ist Metro in NRW bis 30. November 2020 nicht mehr ausschließlich für Gewerbetreibende zugänglich, sondern auch für Endverbraucher ohne Kundenkarte. So soll das Großhandelsunternehmen in Abstimmung mit dem Land NRW einem erweiterten Kundenkreis Zugang zu Lebensmitteln und Nonfood-Sortimenten während der Corona-Kriseermöglichen.

Metro-Markt in Duisburg öffnet unter Corona-Regeln befristet auch für Verbraucher ohne Kundenkarte

Die Öffnung erfolge unter Einhaltung der Corona-Regeln mit strengen Hygienemaßnahmen, Steuerung des Zutritts, Vermeidung von Warteschlangen sowie der geltenden Abstandsregeln.

