Duisburg. Angesichts steigender Corona-Fälle in Duisburg und Diskussionen um große Familienfeiern hat die Merkez-Moschee in Marxloh Stellung bezogen.

Die Corona-Zahlen in Duisburg steigen. Es gibt Diskussionen um großen Familienfeiern wie zuletzt um ein Hochzeitsfest in Hochfeld mit 39 Fällen in der Folge. Nach dem Tag der offenen Moschee am Samstag, 3. Oktober, nahm Hülya Ceylan, Geschäftsführerin des Landesverbandes DITIB NRW und Mitglied des Vorstandes der Merkez-Moschee in Marxloh, dazu Stellung.

„Wenn sich die Menschen nicht an Regeln halten, ärgert uns das natürlich”, so Ceylan. Es gehe schließlich um die Gesundheit aller Menschen, weshalb alle Rücksicht nehmen sollten, sagt sie. „In unserer Gemeinde rufen wir nach dem Gebet die Gemeindemitglieder dazu auf, vor dem Hintergrund der verschärften Lage in Duisburg, besonders auf die Regeln zu achten.”

Merkez-Moschee in Duisburg-Moschee: Gläubige mussten zuletzt teilweise auf dem Parkplatz beten

Auch die Abläufe in der Merkez-Moschee seien entsprechend angepasst worden. „Zum letzten Freitagsgebet sind 500 Gläubige gekommen und mussten wegen der Abstandsregeln zum Teil auf dem Parkplatz vor der Moschee beten“, so Ceylan. Denn in der Moschee, die zu normalen Zeiten Platz für rund 1200 Gläubige biete, habe sich wegen Corona die Anzahl der Plätze mehr als halbiert. „Deutlich wird dies auch durch Abstandsschilder, die auf dem Teppich der Merkez Moschee angebracht sind.“

Um zu große Zusammenkünfte in der Merkez-Moschee zu vermeiden, gebe es zudem ein Notfallkonzept, welches vorsehe, die Freitagspredigt bei zu großem Andrang nacheinander stattfinden zu lassen, erklärt Ceylan.

„Glaube in außergewöhnlichen Zeiten“: Auch Tag der offenen Moschee im Zeichen von Corona

Mit dem Motto „Glaube in außergewöhnlichen Zeiten“ stand auch der Tag der offenen Moschee im Zeichen von Corona. „Damit wollten wir darauf aufmerksam machen, dass sich die religiöse Praxis unter dem Eindruck der Pandemie und dem Gebot der sozialen Distanz erheblich geändert hat“, so Ceylan.

