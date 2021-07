Corona-Betrug? Duisburger am Flughafen Düsseldorf geschnappt

Duisburg. Die Polizei hat einen 65-Jährigen aus Duisburg kurz vor dem Abflug nach Istanbul festgenommen. Nach ihm wurde wegen Betrugsverdacht gefahndet.

Die Bundespolizei hat am Montagmorgen am Flughafen Düsseldorf einen 65-Jährigen aus Duisburg festgenommen. Der Mann wollte einen Flug nach Istanbul nehmen, die Justiz fahndete allerdings bereits seit März nach ihm.

Der Hintergrund: Dem 65-Jährigen wird vorgeworfen, bereits im April und Mai 2020 zu Unrecht 18.000 Euro Corona-Soforthilfe vom Staat kassiert zu haben. In zwei Anträgen gab der Duisburger seinerzeit an, dass seine Immobilienunternehmen in Duisburg und Altena durch die Pandemie in Schwierigkeiten gekommen seien. Im Anschluss erhielt er, wie von der Bundesregierung vorgesehen, unbürokratisch die finanziellen Hilfen.

Festnahme am Flughafen Düsseldorf: Muss Duisburger in Untersuchungshaft?

Bei der zeitverzögerten Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Unternehmer an den angegeben Anschriften gar keine Gewerbe betreibt. Die Staatswaltschaft begann mit den Ermittlungen, wegen Fluchtgefahr wurde der 65-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben.

Wie es nun mit dem Duisburger weitergeht, entscheidet der Haftrichter. Ihm soll der 65-Jährige zeitnah vorgeführt werden. Danach steht fest, ob er in Untersuchungshaft muss.

