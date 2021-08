Commerzbank Duisburg: Mehr Onlinebanking, weniger Filialen

Schriftzug der Commerzbank über dem Eingang des Geldinstituts an der Königstraße in Duisburg: Die Bank hat ihre Halbjahresbilanz veröffentlicht.

Duisburg. Die Commerzbank erlebt einen Zuwachs bei Baufinanzierungen. Die Bank verzeichnet auch mehr Onlinebanking – und bald weniger Filialen in Duisburg.

Die Commerzbank in Duisburg hat im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum bei Krediten und Wertpapieren verzeichnet. „Insbesondere bei Baufinanzierungen haben wir einen deutlichen Zuwachs gesehen“, so Verena Severin, Niederlassungsleiterin für Duisburg. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres neue Baufinanzierungen in Höhe von 94,5 Millionen Euro in der Region vergeben, das sei ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ein weiterer Trend: „Viele Kunden haben verstärkt in Wertpapiere investiert“, so Severin. Das Depotvolumen in Duisburg sei auf über 1 Milliarde Euro gewachsen. Auch Wertpapiersparpläne, bei denen bereits mit kleinen monatlichen Summen investiert werden könne, seien gefragt. Die Zahl der Neuabschlüsse stieg hier laut Angaben der Bank um 24,9 Prozent.

Commerzbank: Mehr Onlinebanking – und bald weniger Filialen in Duisburg

Die Zahl der Kunden, die Bankgeschäfte über ihr Smartphone tätigen, wuchs in der Region um 33 Prozent an. Zugleich stieg die Zahl der elektronischen Postfächer im Duisburg um 23 Prozent, so das Institut. Mit dem veränderten Kundenverhalten hin zu mehr Onlinebanking hatte die Commerzbank erst vor wenigen Wochen die Schließung weiterer Filialen in Duisburg begründet.

Auf der Liste der zu schließenden Geschäftsstellen stehen die Standorte in Meiderich an der Von-der-Mark-Straße sowie in Rheinhausen an der Krefelder Straße. Die Filiale in Meiderich soll bereits im Oktober geschlossen werden, die Zweigstelle in Rheinhausen soll 2022 folgen. Erst Ende 2020 hat das Unternehmen drei Geschäftsstellen in der Stadt geschlossen: Getroffen hatte es die Standorte Buchholz, Homberg und Walsum.

Aufbau der Beratungscenter schreitet voran

Das Kreditportfolio zeigte sich laut der Commerzbank trotz anhaltender Corona-Pandemie stabil. In Duisburg betrug das Gesamtkreditvolumen im Segment Firmenkunden im ersten Halbjahr 2021 rund 400 Millionen Euro.

Insgesamt betreut die Commerzbank in der Region Duisburg über 90.000 Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden mit einem Jahresumsatz ab 15 Millionen Euro. Diese sollen zukünftig verstärkt auch digital beraten werden: Der Aufbau von einem Beratungscenter in Düsseldorf habe bereits „Fahrt aufgenommen“, so die Bank. Von dort sollen Kunden über Telefon, Video, Chat und E-Mail informiert werden.

