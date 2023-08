Comedy-Star Ralf Schmitz kommt nach Duisburg – zwei Shows

Comedian Ralf Schmitz, hier bei einer Show 2019 in Oberhausen, präsentiert in Duisburg sein aktuelles Programm „Schmitzefrei“.

Duisburg. Comedian Ralf Schmitz kommt für zwei Shows nach Duisburg, und präsentiert sein aktuelles Programm „Schmitzefrei“. Alle Infos zum Ticketverkauf.

Gleich zweimal gastiert Comedy-Star Ralf Schmitz im Herbst in Duisburg. Sein aktuelles Programm „Schmitzefrei“ will der Künstler am 17.und 18. November 2023 im Theater am Marientor (TaM) präsentieren.

In dem Programm dreht sich alles um das Thema Urlaub. „Uns helfen Ralfs wahnwitzige Urlaubserfahrungen kolossal, um für ein paar Stunden unsere knallharte Woche zu vergessen“, schreiben die Veranstalter. Ralf Schmitz zaubere „auf seine unvergleichliche Art und Weise ein Pottpüree aus absurden Figuren, Mini-Sketchen, improvisierten Glanzlichtern und krassen Parodien“.

Die Duisburger Shows im TaM beginnen sowohl freitags (17. November) als auch samstags (18. November) um 20 Uhr. Tickets ab 41,75 Euro (zzgl. Gebühren) können online unter www.eventim.de bestellt werden. Weitere Infos zum Programm gibt es außerdem unter www.tam.theater.

