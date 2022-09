Comedian Bielendorfer setzt Zeichen und lädt Zuschauerin aus

Duisburg. Comedian Bastian Bielendorfer hat einer Zuschauerin seiner Show in Duisburg den Eintritt zurückgezahlt – und so ein Zeichen gegen Rechts gesetzt.

Comedian Bastian Bielendorfer hat seinen Auftritt am 3. September in der Mercatorhalle in Duisburg vor über 1200 Zuschauern in bester Erinnerung. Im Nachgang habe sich der 38-Jährige über viele schöne Nachrichten gefreut, teilt er in einem Video über die sozialen Medien mit. Eine Zuschauerin habe sich allerdings nach der Aufzeichnung seines Programms „Lustig, aber wahr!“ für RTL bei ihm beschwert. Diesem „Fan“ macht Bielendorfer eine ordentliche Ansage – und nicht nur das.

Der Zuschauerin, so sagt er, hätten seine Aussagen zu Faschismus im Bundestag und zur AfD nicht gepasst. Bielendorfer spricht sie in dem Video direkt an. Ein Blick auf ihre Social-Media-Profile sei für ihn „unglaublich gruselig“ gewesen – eine „Melange aus rechtem Bullshit, Verschwörungstheorien und einfach nur Hass auf alle, die schwach, arm oder nicht so sind wie du“.

Comedian Bastian Bielendorfer mit Video-Botschaft nach Auftritt in Duisburg

Der bekannte Comedian erzählt weiter, dass er der Zuschauerin deshalb angeboten habe, ihr den Eintritt zurückzahlen. „Ich möchte von Leuten wie Euch kein Geld haben. Ich möchte keinen Cent mit einer Eintrittskarte verdienen, die ihr gekauft habt.“

Und tatsächlich habe er die Kontonummer der Zuschauerin bekommen. Er werde das Geld nun überweisen – und das Zehnfache an das Deutsche Rote Kreuz für deren Flüchtlingshilfe. Bielendorfer hoffe, dass der Zuschauerin jeder dafür gespendete Euro weh tue. Zum Schluss seines Statements gegen Rechts bittet er sie: „Komm nie wieder in eine Show von mir.“

Bastian Bielendorfer ist in Gelsenkirchen als Sohn eines Lehrer-Ehepaars groß geworden. Für mediales Aufsehen sorgte er erstmals im Oktober 2010 als Kandidat in der Quizsendung „Wer wird Millionär“ mit Günter Jauch.

Bielendorfers Buch „Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof“ wurde ein Bestseller. Der 38-Jährige hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben und ist inzwischen eine feste Größe in der TV- und Comedyszene.

wurde ein Bestseller. Der 38-Jährige hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben und ist inzwischen eine feste Größe in der TV- und Comedyszene. 2022 nahm er an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil und landete am Ende bei 14 Teilnehmern auf Platz sechs.

