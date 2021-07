Collier gestohlen: Duo schlug im Hauptbahnhof Duisburg zu

Duisburg. Zwei Taschendiebinnen haben im Hauptbahnhof Duisburg eine Mutter bestohlen, die mit ihren Kindern unterwegs war. Fahndung läuft mit Fotos.

Seit einem Diebstahl im Duisburger Hauptbahnhof am 16. Oktober 2020 sucht die Bundespolizei nach zwei Taschendiebinnen. Nun hat sie nach einem Beschluss des Duisburger Amtsgerichts Fotos von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht. Sie stammen aus Überwachungskameras im Bahnhof.

Die Tat ereignete sich an einem Freitagmittag in der Hektik am Gleis: Eine 32-Jährige stieg mit ihren drei Kindern in den Intercity 1915 nach Stuttgart ein. Kurz nach dem Einstieg kam für die Mutter der Schock: Als der Zug anrollte, bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche ein goldenes Collier im Wert von 7250 Euro sowie ihr Portemonnaie mit 510 Euro Bargeld und sämtlichen Ausweisen gestohlen worden war.

Die Frau stieg beim nächsten Halt in Düsseldorf auf, suchte dort die Wache der Bundespolizei auf und erstattete eine Strafanzeige.

Taschendiebinnen schlugen im Duisburger Hauptbahnhof zu

Seitdem wird ermittelt und von der Bundespolizei Videomaterial gesichtet. Daraus konnten die Ermittler den Tathergang ableiten: In dem Gedrängel beim Einsteigen stellte sich eine Unbekannte hinter die 32-Jährige, griff ihr in die Handtasche und drehte sich dann weg. Ihre Komplizin lenkte währenddessen den Zugbegleiter ab und versperrte ihm die Sicht auf die Tat.

Die Bundespolizei hat nach einem Taschendiebstahl in Duisburg Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Foto: Bundespolizei

Das Duo stieg nicht in den Zug und verließ den Bahnsteig. Dabei filmte sie die Überwachungskamera. Die Bundespolizei bittet bei der Suche nach den Frauen nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizei unter 0800 6 888 000 und in jeder Wache entgegen.

Die Behörde hatte anlässlich der Sommerferien zuletzt Anfang Juli vor Taschendieben im Hauptbahnhof gewarnt: Nach Einschätzung der Experten gehören die Täter meistens zu organisierten Gruppen, die wechselweise an Bahnhöfen in der Region zuschlagen.

Dabei warten sie auf unachtsame Momente, um Reisende und Pendler zu bestehlen. Die Bundespolizei rät deshalb dazu, Geldbörsen nicht in Gesäßtaschen zu tragen und Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Wertsachen sollten besser verschlossen in Innentaschen der Oberbekleidung verstaut werden. Ein weiterer Rat der Polizei: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. Seien Sie besonders achtsam im Gedränge.“

>>Internationale Kampagne gegen Taschendiebstahl

Unter anderem auch die Bundespolizei und die Deutsche Bahn beteiligen sich an der internationalen Kampagne „Stop Pickpockets“.

Auf Plakaten und an Infoständen wird dabei über die Tricks der Taschendiebe aufgeklärt. Sechs kleine bunte Monster sollen für Aufmerksamkeit bei den Reisenden sorgen.

