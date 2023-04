Cocktail-Taxi kommt zur Haustür: Über 50 Drinks zur Auswahl

Duisburg/Oberhausen. Die Drinks für eine spontane Party bringt „My Cocktailtaxi“ in Duisburg und Oberhausen bis zur Haustür. Das kosten die Getränke und so läuft es.

Pizza, Einkäufe und Getränkekisten kann man sich schon lange nach Hause liefern lassen. Nun gibt’s in Duisburg auch Mai Tai, Caipirinha und Co. aus dem Kofferraum. Möglich macht das Jan Westerweck. Er hat das „My Cocktailtaxi“ nach Duisburg geholt. Wird es gerufen, fährt Westerweck mit seinem gelben Minivan samt mobiler Bar vor und mixt live vor Ort — elektronische Partymusik inklusive. Den Service gibt’s schon ab zwei Drinks.

„Die Idee stammt eigentlich aus Wuppertal, wo ich auch herkomme“, erklärt Westerweck. Vor sieben Jahren führte sein Bruder „My Cocktailtaxi“ in Dortmund ein, sein Vater beliefert mittlerweile Bochum. Jan Westerweck und seine Kollegen rollen Duisburg und Oberhausen auf. Die Zentrale befindet sich in Meiderich, aber in den Duisburger Süden werden sie besonders oft gerufen.

Duisburger mögen die Cocktails gerne stark

„An guten Abenden schaffen wir 18 Stationen”, sagt der 28-Jährige und verrät, dass hier der „Zombie“ und der „Power Punch“ aus der Kategorie „Extra stark” besonders gut gehen. Beliebt sei aber auch die Eigenkreation „Spaghettieis”. Die Mischung aus Wodka, Sahne, weißer Schokolade, Vanille, Maracuja und Erdbeere schmeckt dem Original sehr ähnlich und ersetzt locker eine Mahlzeit.

Daniela Franke hat das Angebot des Cocktail-Taxis getestet. „Wir haben bestimmt nicht zum letzten Mal bestellt.“ Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Der ist sehr gut“, lobt Kundin Daniela Franke, vor deren Haus in Duissern er gerade stoppt. Sie probiert den Service aus – sonst ist sie ab und zu mit Bekannten zum Cocktailtrinken in den Innenhafen verabredet. „Aber mit einem Drink zu Hause zu sitzen ist ja auch ganz gemütlich. Wir haben bestimmt nicht zum letzten Mal bestellt“, verspricht sie.

Cocktailtaxi liefert ab zwei Drinks – auch für Partys beliebt

Sowas hört Jan Westerweck gerne. „Wir haben viele Stammkunden. Es gibt zum Beispiel Fußballgruppen, die sich an jedem Wochenende ein paar Cocktails bestellen.“ Für manche Partys ist Westerweck der willkommene Überraschungseffekt. Aber auch die Gäste vom Campingplatz seien trinkfest und liegen regelmäßig auf der Route.

Der Drink „Spaghettieis“ ist eine Eigenkreation von Jan Westerweck und seinem Team. Im Schnitt braucht er 1,5 Minuten, bis er einen Cocktail fertig gemixt hat. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Routiniert greift er zu den Flaschen und Säften. An der Seite liegen Limetten. In einer anderen Schublade liegen Kirschen aus Weingummi, die er als Deko an die Becher hängt. Im Schnitt braucht er eineinhalb Minuten, dann sind die Klassiker fertig. Manchmal füllt er die Getränke auch direkt in Gläser, die die Kunden aus dem Küchenschrank holen. Mehrweg-Becher hat er zwar an Bord, allerdings läuft das Pfand-System eher schleppend an.

[Neuigkeiten aus der Duisburger Gastro-Szene, Neueröffnungen und Restaurant-Kritiken – zur Spezialseite]

Hin und wieder wird Westerweck auch zum Mittrinken eingeladen. „Das kommt schon vor.“ Meist muss er weiter, dann und wann gönnt er sich ein paar Minuten mit den Gästen. Grundsätzlich gelte natürlich „kein Alkohol am Steuer“, aber die Varianten mit den klangvollen Namen „Party on the beach“ oder „Virgin Raffaello“ oder „Baby Love“ kommen ganz ohne Hochprozentiges aus.

Aktuell wird Personal gesucht, denn künftig sollen noch mehr Cocktail-Taxis durch Duisburg und Oberhausen rollen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Wer ordert, bekommt kurz vor der Ankunft des Cocktail-Taxis einen Anruf. Wer mag, kann sich dann draußen vor der Haustür postieren und dem mobilen Barkeeper bei der Arbeit über die Schulter schauen. Der Mindestverzehr beträgt 19 Euro, zuzüglich drei Euro Liefergebühr. Die Cocktails kosten zwischen 8,50 und 9,50 Euro. Die Auswahl umfasst über 50 Drinks.

Für Partys gibt es aber auch Pakete. Zehn Cocktails nach Wahl kosten 99 Euro. Unter dem Titel „Hausparty“ können die Gäste 30 Drinks aus zehn alkoholischen und alkoholfreien Varianten wählen. 45 Minuten bleibt das Taxi in diesem Fall vor Ort.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Für Junggesellenabschiede ist sogar ein Angebot mit Showeinlage buchbar. „Wir freuen uns, dass unser Service so gut ankommt“, sagt Jan Westerweck. Aktuell sucht er Personal, das Taxi-Geschäft soll nämlich weiter wachsen. Momentan touren zwei Wagen durch die komplette Stadt und das angrenzende Oberhausen.

>> Die Lieferzeiten von „My Cocktailtaxi“