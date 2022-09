„City Trail“ Duisburg führt durch Museen und Tabledance-Bar

Mitte. Beim „City Trail“ Duisburg lernen Läufer ihre Stadt neu kennen. Die Strecke führt durch markante Gebäude, Museen und eine Tabledance-Bar.

Die Stadt in Laufschuhen zu erkunden und gemeinsam besondere Orte und Sehenswürdigkeiten zu erleben, darum geht es beim zweiten „City Trail Duisburg“ am Sonntag, 2. Oktober. Bei dem außergewöhnlichen Lauf-Event, der Sport mit Sightseeing verbindet, gibt es deswegen keine Zeitmessung. „Es kann auch ganz entspannt gewalkt werden“, sagt Christian Hengmith von Veranstalter Bunert Events. „Das Ganze hat keinen Wettkampfcharakter.“ Vielmehr gehe es darum, die „schönsten Ecken der Duisburger Innenstadt“ zu sehen und dabei jede Menge Spaß zu haben.

Durch markante Gebäude und eine Duisburger Tabledance-Bar

Tatsächlich führt die in diesem Jahr knapp sieben Kilometer lange Strecke des Trails durch markante Gebäude und U-Bahn-Stationen, es geht Treppen rauf und wieder runter. Auf dem Programm stehen unter anderem Stopps im Wohnforum Bülles, in Casino und Rathaus sowie in der Tabledance-Bar Florida auf der Mercatorstraße, im filmforum und in der Tanzschule „Salsa con Corazon“ auf der Kölner Straße. Dabei warten nicht nur in den einzelnen Gebäuden, sondern auch an der Strecke einige Überraschungen auf die Teilnehmer

1000 Läufer starteten bei „City Trail“-Premiere im Jahr 2019

Die Premiere des „City Trails“ fand vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 statt. Damals waren rund 1000 Läufer und Läuferinnen dabei.

Ohne Zeitstress, dafür mit viel Spaß und einigen Überraschungen – beim „City Trail“ gib es keinen Wettkampfdruck. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Gestartet wird in diesem Jahr ab 10 Uhr vor dem City-Palais auf dem König-Heinrich-Platz. Hier befindet sich auch das Ziel. Nach der sportlichen Rundtour wartet im Ziel auf alle Teilnehmer ein gemeinsames Frühstück.

Anmeldungen sind online noch bis zum 30. September unter www.duisburg-city-trail.de möglich.

>>> Alle Stationen des „City Trails“ Duisburg auf einen Blick:

Wohnforum Bülles

McDonald´s am Hauptbahnhof

Casino Duisburg

Rathaus Duisburg

Stadthistorisches Museum

Lehmbruck Museum

Florida-Tabledance

Filmforum Duisburg

Ludwig Forum im Garten der Erinnerung

Tanzschule „Salsa con Corazon“

Bierbude

