Christophoruswerk ist größter Träger

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag verfügt über mehr als 12.000 Wohnungen in Duisburg und ist damit das größte Immobilienunternehmen der Stadt.

Das Christophoruswerk ist Duisburgs größter Träger der Altenhilfe. In den zehn Duisburger Pflegeeinrichtungen werden 824 Plätze angeboten. Außerdem verfügt das Christophoruswerk über 230 Mietwohnungen in Duisburg. Das Angebot des Christophoruswerks wird in Duisburg von 801 Mitarbeitern und 250 Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt.