Rettungshelikopter Christoph 9 muss am Boden bleiben: So geht es jetzt weiter

Duisburg. Der in Duisburg stationierte Rettungshubschrauber Christoph 9 wurde aus dem Flugbetrieb genommen. Wie es mit der Luftrettung nun weitergeht.

Der bekannte orangefarbene Rettungshubschrauber Christoph 9 muss derzeit wegen eines technischen Defekts am Boden bleiben (wir berichteten). Die Luftrettung ist über Duisburg und der Region jedoch trotzdem sichergestellt.

„Bereits am Mittwoch wurde Duisburg eine Ersatzmaschine der Bundespolizei zur Verfügung gestellt“, berichtete Stadtsprecher Falko Firlus am Montag auf Nachfrage. Einschränkungen gebe es auch nach dem Ausfall der Stammmaschine also keine.

Christoph 9 und Co.: Schäden bei sieben Maschinen festgestellt

An insgesamt sieben Christoph-Luftrettungsstationen (Christoph 2 in Frankfurt/Main, Christoph 4 in Hannover, Christoph 7 in Kassel, Christoph 12 in Siblin, Christoph 13 in Bielefeld, Christoph 29 in Hamburg) waren bei Überprüfungen Schäden an den Steuerstangen der Helikopter festgestellt worden.

Um die Flugsicherheit nicht zu gefährden, nahm das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die betroffenen Hubschrauber zunächst aus dem Flugbetrieb. Ein genauer Termin, wann sie wieder in den Dienst genommen werden können, steht noch nicht fest. Die Bundespolizei-Fliegergruppe arbeitet derzeit an der Schadensermittlung.

Ein Bundespolizei-Hubschrauber ersetzt nun die Stammmaschine. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bis die Stammmaschine wieder in die Luft gehen kann, ist ein blauer Bundespolizeihubschrauber nun am BG Klinikum in Großenbaum stationiert.

Die Dispo von Christoph 9 liegt bei der Duisburger Feuerwehr – der Hubschrauber ist aber in einem viel größeren Gebiet unterwegs, das von Wuppertal über den Niederrhein bis in die niederländische Provinz Limburg reicht und einen Radius von 50 Kilometern umfasst. Große Städte wie Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Mülheim und Mönchengladbach gehören dazu.

