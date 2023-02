Christoph 9 hob seltener ab als andere Rettungshelikopter

Duisburg. Der bekannte Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg hob 2022 fast 1000 Mal ab. Andere Helikopter der Staffel flogen öfter los.

Der bekannte Rettungshubschrauber Christoph 9 ist im Jahr 2022 zu 994 Einsätzen abgehoben. Das geht aus einer Statistik des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hervor.

Laut den aktuellen Zahlen flog der am BG Klinikum in Duisburg-Buchholz stationierte orangefarbene Helikopter somit von allen zwölf Zivilschutz-Hubschraubern im Bundesgebiet am seltensten los. Spitzenreiter bei den Einsatzzahlen ist Christoph 29 aus Hamburg mit 1661 Einsätzen, gefolgt von der Station in der Alpenregion, Christoph 17 in Kempten mit 1632 Einsätzen.

Christoph 9 aus Duisburg deckt ein großes Gebiet in NRW ab

Wegen Schäden an den Steuerstange musste Christoph 9 allerdings im September 2022 für eine Woche am Boden bleiben – so wie sieben weitere Hubschrauber der Staffel auch. In Duisburg wurde die Stammmaschine für die Zeit der Reparatur von einem blauen Helikopter der Bundespolizei ersetzt.

Zum Hintergrund: Die Organisation der Einsätze von Christoph 9 liegt bei der Duisburger Feuerwehr – der Helikopter ist aber in einem viel größeren Gebiet unterwegs, das von Wuppertal über den Niederrhein bis in die niederländische Provinz Limburg reicht und einen Radius von 50 Kilometern umfasst. Große Städte wie Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Mülheim und Mönchengladbach gehören ebenfalls dazu.

Der Rettungshubschrauber Christoph 9 ist in Duisburg-Buchholz stationiert. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

