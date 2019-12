Chor Concordia Rheinhausen überrascht beim Weihnachtskonzert

Klatschen verboten? Und das bei einem Weihnachtskonzert der Concordia Rheinhausen zum Abschluss ihres 160. Jubiläumsjahrs? Manche der mehr als 700 Zuschauer trauten ihren Ohren nicht, als der engagierte Berliner Sprecher Michael Seeboth ihnen mit seiner sonoren und eingängigen Stimme anriet, keinen Applaus zu spenden nach den einzelnen Wort-, und Liedbeiträgen. Begründung: „Um das Zusammenwirken zwischen Text und Musik nicht zu beeinflussen“.

Sicherlich, eine gewisse Stringenz entwickelte sich über das Zusammenspiel von adventlichen Texten, die Seeboth vortrug, und der vorweihnachtlichen Musik des Chores. Doch kann man solch‘ Idee vielleicht besser in einem intimeren Rahmen als dem der Rheinhausen-Halle umsetzen, da unweigerlich Störgeräusche bei mehr als 700 Zuschauern nicht zu vermeiden sind. So ließen sich viele auch nicht die Hände verbieten – und bekundeten immer wieder Beifall nach gelungenen Vorträgen.

Johannes Kalpers als Stargast

Grund genug dafür hatten sie nämlich, denn mit Johannes Kalpers (er ist auch singender Botschafter des Westerwaldes) hatte der Rheinhauser Traditionschor einen Ausnahmetenor verpflichtet, der im Zusammenspiel mit dem Johann-Strauß-Ensemble unter Leitung von Daniel Draganov so manch‘ schöne Arie sang.

Besonders beeindruckend war Kalpers beim Lied „Wer Hoffnung hat“, das von ihm selbst stammt, und bei „Drei Könige wandern aus Morgenland“ von Peter Cornelius. Hier bemerkte man das ausgewogene Wechselspiel zwischen Pathos und Nüchternheit in seiner Stimme sowie das farbenfrohe Timbre, das Kalpers – nur am Klavier begleitet von Dmitrij Koschew – gerade in den Solostücken entfalten konnte.

Anspruchsvolle Musik und triviale Geschichten

Der etwa 35-köpfige Chor stärkte dem Tenor bei dem Lied „Panis Angelicus“ mit seinen akzentuiert gesungenen Phrasen den Rücken und sang das Lied „Weihnachtsstern“ von Manfred Bühler noch vor der Pause. Das sollte irgendwie passen, denn kurz zuvor hatte Sprecher Michael Seeboth bereits triviale Geschichten von lebendig gewordenen Himmelskörpern, wie „Drei kleine Sterne“ oder „Bei den Sternenputzern“ vorgelesen – die aber nicht witzig waren.

So ging Missmut um: „Ich habe nur mit Musik gerechnet, das mit den Geschichten und Gedichten ist jetzt ungewohnt“, sagte Zuschauerin Karin Ketelaers etwas irritiert. Der Chor sang im zweiten Teil die bekannten Stücke „Transeamus“ und „Kommet ihr Hirten“ und Johannes Kalpers bekam noch mal Solopassagen beim von ihm geschriebenen Lied „Festtagszauber“ – und manch einer der Gäste dachte schon an festlich geschmückte Wohnzimmer und die passende Weihnachtsgans zum Fest.

Stürmischer Applaus

Nur konnte die gewünschte andächtige, adventliche Stille nie ganz erzeugt werden. Alle gemeinsam, der Concordia-Chor, das Johann-Strauß-Ensemble und Tenor Johannes Kalpers versuchten es zumindest noch in den Stücken „O du stille Zeit“ und „Stille Nacht“ – doch war es geradezu „die Ruhe vor dem Sturm“, denn spätestens nach dem letzten Lied gab es stürmischen Beifall für alle Mitwirkenden – die Zuschauer hatten sich schließlich lang genug mit dem Klatschen zurückgehalten. Und es sich letztendlich nicht verbieten lassen.