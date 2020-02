Duisburg. Die Gehälter von Geschäftsführern städtischer Unternehmen sind in Duisburg teilweise deutlich gestiegen. Das falsche Signal in diesen Zeiten.

Chefgehälter bei Stadttöchtern passen nicht mehr ins Bild

Wann ist wieviel Gehalt gerechtfertigt? Eine Frage, an der sich die Geister scheiden und die immer zu Diskussionen führt. So auch in dieser Woche, als wir die Liste der Gehälter der Geschäftsführer und Vorstandschefs der städtischen Unternehmen veröffentlicht haben. Keine Überraschung: Der Oberbürgermeister liegt mit seinem Jahresgehalt von rund 168.000 Euro weit abgeschlagen auf den Plätzen. Auch sein Gehaltsplus fällt im Vergleich zum Vorjahr nicht wirklich ins Gewicht. Das sieht bei den Spitzenverdienern ganz anders aus. Dass Hafenchef Erich Staake und DVV Chef Marcus Wittig bei ihren Verdiensten von rund 715.000 bzw. 670.000 Euro weit vorne liegen, ist nicht neu. Aber dass die drei Hafenvorstände ein Gehaltsplus von jeweils zwischen 72.000 und 86.000 Euro verbuchen können und Marcus Wittig gar rund 123.000 Euro mehr verdiente, ist bilanztechnisch sicher sauber zu begründen, aber für einen normalen Arbeitnehmer in diesen Zeiten nur schwer zu verstehen. Jobängste in vielen Branchen, eine schlechte Konjunkturerwartung von mittelständigen Unternehmen und Niedrigzinsphasen für Sparer – angesichts dieser Rahmenbedingungen passt eine derart happige Erhöhung der Gehälter der Geschäftsführer von städtischen Unternehmen nicht mehr ins Bild.

Was für andere ein Jahresgehalt ist, von dem sie nur zu träumen wagen, kassieren die Chefs mal eben so dazu – ohne ersichtliche Mehrleistung. Gut, auch dies weiß man: So läuft das in den oberen Etagen. Auch bei der Sparkasse. Das Vorstandstrio ist mit einer Erhöhung der Bezüge von zwischen 31.000 und 36.000 im Vergleich zu den anderen Geschäftsführern noch recht moderat unterwegs. Und auch das gehört zur Wahrheit: Joachim Bonn, Ulrich Schneidewind und Helge Kipping verdienen in der Sparkassen- und Bankenwelt keine untypischen oder utopischen Gehälter. Aber angesichts der aus Sparkassensicht nachvollziehbaren Kündigung alter Prämiensparverträge wegen der aktuellen Niedrigzinspolitik wäre es eine Geste für die treuen Kunden, wenn auch die Sparkassenchefs auf einen Teil ihrer Bezüge oder Sonderzahlungen verzichten würden. Es ist nicht verboten, mit einem guten Beispiel voran zu gehen, Herr Bonn.