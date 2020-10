Bundestagswahl Charline Kappes und Markus Giesler treten 2021 für FDP an

Duisburg. Beim Parteitag des FDP-Bezirks Niederrhein wurde Charline Kappes auf Platz drei der Reserveliste nominiert. Wilhelm Bies nun 2. Vorsitzender.

Beim Parteitag des FDP-Bezirks Niederrhein in Grefrath-Oedt ist die Duisburgerin Charline Kappes am Freitagabend auf Platz drei der Reserveliste nominiert worden. Kappes tritt bei der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Duisburg-Süd an. Der zweite Duisburger FDP-Kandidat für den Bundestag ist Markus Giesler im Wahlkreis Duisburg-Nord.

Charline Kappes tritt 2021 für die FDP im Wahlkreis Duisburg-Süd an und wurde auf Platz drei der Reserveliste nominiert. Foto: FDP Duisburg

Für den Parteitag versammelten sich etwa 80 Delegierte der Liberalen aus Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach sowie den Kreisen Kleve, Viersen und Wesel in Grefrath. Wie Thomas Wolters, Fraktionsgeschäftsführer der Duisburger FDP, berichtet, wies Charline Kappes in ihrer Bewerbungsrede darauf hin, dass sie aus einem Arbeiterhaushalt stamme und als erstes Familienmitglied Abitur und Studium geschafft habe. Ihr Herzensanliegen sei daher der soziale Aufstieg durch Chancengerechtigkeit.

Wilhelm Bies, Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Duisburg und Chef der FDP-Fraktion im Duisburger Rat, wurde zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt. Wieder als Beisitzer im Bezirksvorstand tätig ist Holger Ellerbrock, ehemaliger langjähriger Landtagsabgeordneter. Neu zu Beisitzern im Bezirk wurden Sven Benentreu, Vorsitzender der Duisburger Jungliberalen, sowie , Vorsitzender des Ortsverbandes Duisburg-Nord, gewählt.

FDP Niederrhein distanziert sich von AfD

Markus Giesler kandidiert bei der Bundestagswahl für die FDP im Wahlkreis Duisburg-Nord. Foto: FDP Duisburg

Der Bezirksparteitag sprach sich laut Thomas Wolters „eindeutig dafür aus, Kooperationen mit der AfD abzulehnen. Die Freien Demokraten stehen und streiten für eine tolerante, weltoffene und vielfältige Gesellschaft. Mit der AfD, die ein völkisches und nationalistisches Denken vertritt, mit dem Ziel, rechtsextremes Gedankengut in unserer Gesellschaft zu verankern, verbinden die Freien Demokraten keine gemeinsamen Werte.“