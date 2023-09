Championship Game Duisburg: Verkehrschaos rund ums Finale?

Das Championship Game 2023 der European League of Football (ELF) in Duisburg ist ausverkauft. Am Sonntag treten im Finale Stuttgart Surge und Rhein Fire (im Archivbild im Halbfinale gegen Frankfurt Galaxy) gegeneinander an. Bei der An- und Abreise werden die 31.500 Zuschauer Geduld aufbringen müssen.

Duisburg. Vor dem Football-Finale Stuttgart Surge gegen Rhein Fire der ELF sind die Parkplätze ausverkauft. Warum Verkehrsprobleme wahrscheinlich sind.

Duisburg ist am Wochenende Europas American-Football-Hauptstadt. In der Schauinsland-Reisen-Arena treffen im „Championship Game 2023“ – im Finale der European League of Football (ELF) – am Sonntag um 15.30 Uhr die aktuell besten Teams des Kontinents aufeinander: Rhein Fire empfängt im „Heimspiel“ Stuttgart Surge. Im Vorfeld gibt’s am Samstag einen „Football Family Day“ (siehe unten), das Finale wird erstmals live im Fernsehen gezeigt (auf ProSieben), und die Arena ist nach ELF-Angaben mit 31.500 Zuschauern ausverkauft. Die Vorfreude bei den Fans und vielen Duisburgern ist groß. Mit Blick auf die vielen auswärtigen Besucher und die Parkplatz-Situation stellt sich aber auch die Frage: Droht den Besuchern am Sonntag ein Verkehrschaos wie zuletzt beim Frauenfußball-Länderspiel im Februar?

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

MSV-Fans wissen um den Parkplatzmangel, der schon bei Heimspielen mit deutlich weniger Zuschauern zu nervenaufreibenden Verkehrslagen und Dauerstau im Sportpark führt. Darum nutzen die meisten Anhänger der Zebras Rad und Bus und Bahn, und zwischen Innenstadt und Arena pendeln an Spieltagen obendrein Sonderbusse.

Die aber hat der Veranstalter, die ELF, für Sonntag bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nicht angefordert. Was die An- und Abreisesituation möglicherweise verschärft: Die Eintrittskarten berechtigen die Karteninhaber – anders als bei den meisten Fußballspielen – nicht zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das bestätigt Chris Hahn, PR-Manager der ELF.

Finale Stuttgart Surge – Rhein Fire in Duisburg: Ticketmaster hat Parkplatz-Tickets verkauft

Am Sonntag werden zwar auch mehrere tausend überwiegend ortskundige Duisburger das Finale besuchen, aber vor allem auswärtige Zuschauer, darunter nicht nur Rhein-Fire-Fans aus dem Rheinland, die sich inzwischen auskennen in Duisburg. Sondern auch „Surge-Fans aus dem Raum Stuttgart und Football-Fans aus ganz Deutschland“, erklärt Chris Hahn. „Es reisen sogar aus anderen europäischen Ländern Fans an, zum Beispiel aus Ungarn und Polen.“

Für die Rhein-Fire-Fans (Archivbild) ist das Championship Game am Sonntag in Duisburg ein Heimspiel. Das Team trägt seine Heimspiele in Duisburg aus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hahn gibt sich optimistisch: „Wir glauben, dass unser mit der Stadt Duisburg abgestimmtes Verkehrskonzept funktioniert.“ Es gehe der ELF vor allem darum, die Zuschauer „über die sozialen Medien zu einer frühzeitigen Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aufzurufen“, so Hahn. Das lohne sich auch, weil das Rahmenprogramm von „Europe’s biggest football final since 2007“, der „Fan-Huddle“, am Sonntag bereits um 10 Uhr startet.

Denn offizielle Parkplätze an der Arena „gibt es am Sonntag nicht mehr. Alle Parkplätze sind ausverkauft“, sagt Hahn. Ungewöhnlich: Die ELF hat nicht nur die Eintrittskarten fürs große Spiel über den umstrittenen Konzern Ticketmaster vertreiben lassen, sondern auch Parkplatz-Tickets – für immerhin zehn Euro. Es handelt sich um die Stellplätze der Parkplätze P1 bis P4. Für den Samstag, an dem der Football-Familientag lockt, waren am Donnerstag noch Parkplatz-Tickets zum selben Preis zu haben.

Polizei wird Verkehr „im Bedarfsfall regeln“

Zur Einordnung: Nach Angaben der Duisburger Stadionmanagement GmbH (DSM) stehen auf den vier Parkplätzen gerade mal rund 2000 Parkplätze zur Verfügung. Wer kein Parkplatz-Ticket gekauft hat und trotzdem mit dem Auto anreisen möchte, muss also weiter weg vom Stadion parken oder hoffen, sich einen der begehrten kostenfreien Parkplätze im Arena-Umfeld sichern zu können, zum Beispiel an der Kruppstraße.

Die Polizei Duisburg werde am Sonntag „mit Verkehrskräften vor Ort sein und die Situation im Blick haben“, sagt Sprecherin Julia Schindler. „Im Bedarfsfall werden wir den Verkehr regeln.“ Auch die ELF setze Ordner zur Verkehrssteuerung am Stadion ein, erläutert Chris Hahn.

Die 2000 Parkplätze vor dem Stadion sind bereits restlos ausverkauft. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Das Verkehrskonzept sehe zudem vor, dass Grünphasen von Ampeln im Arena-Umfeld verlängert werden, damit der Straßenverkehr besser fließt, so Schindler. Die Polizeisprecherin empfiehlt aber ebenfalls dringend eine „möglichst frühzeitige Anreise“ und „etwas Geduld“. Vorteil des Spieltermins sei immerhin: „Am Sonntag gibt es keinen Berufsverkehr.“

>> FOOTBALL FAMILY DAY AM SAMSTAG AB 12 UHR

Am Samstag, 23. September, beginnt um 12 Uhr an der Arena im Sportpark Duisburg der „Football Family Day“.

Bei dem Familienfest können Kinder und Jugendliche zum Beispiel ihre Football-Fähigkeiten ausprobieren. Auf einer Bühne wird (Musik-)Programm geboten. Der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg