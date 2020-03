CDU wählt Mahlberg zum Spitzenkandidaten

CDU-Parteichef Thomas Mahlberg (links) verabschiedete beim Kreisparteitag am Samstag den Fraktionsvorsitzenden Rainer Enzweiler, seine Nachfolge will Mahlberg selbst antreten.

Duisburg. Thomas Mahlberg ist Spitzenkandidat der CDU Duisburg für die Kommunalwahl. Der Parteitag wählte ihn zum Nachfolger von Rainer Enzweiler.

Mit großer Mehrheit ist der CDU-Parteichef Thomas Mahlberg am Samstag auf der Kreisvertreterversammlung zum Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl am 13. September gewählt worden. Der 55-Jährige erhielt im Wyndham Hotel Duisburger Hof rund 85 Prozent der Stimmen.

„Das ist ein gutes Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Mahlberg nach der Wahl. Immer ein 100-Prozent-Ergebnis würde auch gar nicht zur Partei passen, meint der Huckinger. Einen Gegenkandidaten hatte Mahlberg nicht. Und so blickt er angesichts der „Geschlossenheit“, die die Partei auf der Kreisvertreterversammlung bewiesen habe, zuversichtlich nach vorne.

Gegenkandidatur nur in einem Wahlbezirk

Insgesamt hatte es nur in einem Wahlbezirk (Rheinhausen-Bergheim) eine Gegenkandidatur gegeben. „Dass das alles so harmonisch ablief, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das hatten wir auch schon anders“, sagt Mahlberg. Und so geht die Duisburger CDU mit Thomas Mahlberg (Stadtbezirk Süd) auf Platz 1 der Kandidatenliste, Duisburgs zweitem Bürgermeister Volker Mosblech (Stadtbezirk Hamborn) auf Platz 2, Sigrid Volk-Cuypers (Stadtbezirk Mitte) auf Platz 3 und Thomas Susen (Stadtbezirk Süd) auf Platz 4 in den Wahlkampf. Auch hier lagen die Wahlergebnisse zwischen 85 und 90 Prozent.https://www.waz.de/staedte/duisburg/cdu-duisburg-alle-macht-fuer-mahlberg-id228644853.html

Auf einem Parteitag im Juni wollen die Christdemokraten ihr inhaltliches Programm für den September festlegen. Schwerpunktthemen werden die Wirtschaft sowie Sicherheit und Ordnung in Duisburg sein. Soviel steht schon fest. Aber: „Jetzt fiebern wir erst einmal dem Bundesparteitag am 25. April entgegen. Ich bin froh, dass wir zeitnah einen neuen Parteichef wählen. Auch auf der Bundesebene brauchen wir die Geschlossenheit“, sagt Thomas Mahlberg.

Dank für den scheidenden Fraktionschef Rainer Enzweiler

In seiner Begrüßung dankte er dem scheidenden Fraktionschef Rainer Enzweiler für seine langjährige Arbeit im Rat der Stadt. Der bald 73-Jährige zieht sich wie angekündigt nach 21 Jahren im nach der Wahl im September aus der Kommunalpolitik zurück (wir berichteten).

In den kommenden zwei Wochen stehen für die CDU die strategischen Vorbereitungen für die Bezirksvertretungen an. Auch hier soll die Kandidatenaufstellung Ende März abgeschlossen sein, so dass sich die Partei dann auf die programmatische Arbeit konzentrieren kann.