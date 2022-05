CDU: Petra Vogt sieht keine großen Fehler der NRW-Regierung

Petra Vogt (CDU), Direktkandidatin im Wahlkreis Duisburg I, hat unseren Fragebogen beantwortet und uns dieses Selfie geschickt. Am Ende des Interviews lesen/sehen Sie, was es mit diesem Bild auf sich hat.

Duisburg. Die Abgeordnete Petra Vogt ist die CDU-Kandidatin im Wahlkreis Duisburg I. Hier beantwortet sie 16 politische und persönliche Fragen kurz.

Die Landtagsabgeordnete Petra Vogt ist bei der Landtagswahl erneut die Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 61 Duisburg I. Hier beantwortet die neue Duisburger CDU-Vorsitzende 16 Fragen in jeweils weniger als 161 Zeichen – so viele passen in eine SMS.

Petra Vogt (CDU Duisburg) nennt Rückkehr zu G9 und Talentschulen bildungspolitische Erfolge

Was würden Sie in Düsseldorf zuerst für Duisburg angehen?

Innere Sicherheit ist ein zentrales Thema. Dafür muss nicht zuletzt die Polizei personell weiter aufgestockt und ihre technische Ausrüstung verbessert werden.

Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf ist …

… der Bereich Schule und Bildung. Gerade in Duisburg wollen wir weiterhin für mehr Chancengerechtigkeit für die Schülerinnen und Schüler sorgen.

Der größte Fehler der aktuellen Landesregierung (CDU/FDP) war …

Und ist mir bis heute nicht bekannt.

Das hat die Landesregierung seit 2017 gut gemacht:

Sehr viel: die Rückkehr zu G9 an den Gymnasien, eine Null-Toleranz Strategie bei kriminellen Clans oder der Schulversuch Talentschulen (davon fünf in Duisburg).

Eine bildungspolitische Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden:

Den weiteren Ausbau von Lehramts-Studienplätzen an unseren Hochschulen. Dies ist ein langfristiges und erfolgversprechendes Mittel gegen den Lehrkräftemangel.

Putins Angriff auf die Ukraine ist …

… ein Angriff auf unsere demokratischen Werte und ein Krieg, der durch nichts zu entschuldigen ist. Die Bilder aus der Ukraine sind schrecklich und unerträglich.

Duisburgs größte Stärke?

Dank der hier lebenden Menschen die Vielfalt, Wandelbarkeit und das enorme Potenzial in vielen Gesellschaftsbereichen – sei es Wirtschaft, Kultur oder Sport.

Duisburgs größte Schwäche?

Seine Stärken nicht noch deutlicher herauszustellen und zu nutzen, um nicht nur das mäßige Image loszuwerden, sondern auch mehr zählbare Erfolge zu generieren.

Drei lebende Politiker anderer Parteien, die Sie schätzen?

Manfred Weber (CSU), Ulrike Scharf (CSU), Christian Lindner (FDP).

Ihre drei letzten Arbeitgeber:

Das Land Nordrhein-Westfalen.

Ihre letzten drei Urlaubsreisen gingen nach …

… Spanien, Südtirol und Rheinland-Pfalz.

Ihre drei letzten Autos?

Haben mich immer sicher von A nach B gefahren.

Mit diesen Orten in NRW außerhalb von Duisburg verbindet Sie etwas:

In Düsseldorf findet ein Großteil meiner Arbeit als Landtagsabgeordnete statt. Der gesamte Niederrhein ist zudem eine tolle Region in NRW.

Ihre beiden Duisburger Lieblingsgaststätten?

Das Mezzomar im Seehaus und die Küppersmühle im Innenhafen.

Worauf sind Sie stolz?

Dass ich seit vielen Jahren Politik für Menschen machen darf.

Das Beste, das Ihnen je passiert ist?

In einer stabilen Demokratie geboren worden zu sein.

>> ZUR PERSON

• Geburtsdatum: 3. Juni 1969

• Beruf: Oberstudienrätin a.D.

• Familienstand: verheiratet

• Wohnt in: Buchholz

>> DUISBURG-SELFIE AUF ANFRAGE

CDU-Kandidatin Petra Vogt schreibt: „Das Selfie habe ich vor dem Duisburger Rathaus geschossen – ein Ort, an dem ich beruflich sehr oft unterwegs bin und immer wieder gerne erscheine.“ Foto: Petra Vogt

