CDU Duisburg: Mahlberg führt Fraktion und gibt Vorsitz ab

Duisburg. Die neue Ratsfraktion der CDU Duisburg hat Thomas Mahlberg zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Sein Amt als Parteichef wird der 55-Jährige abgeben.

Thomas Mahlberg ist bei der konstituierenden Sitzung der neuen CDU-Fraktion im Rat erwartungsgemäß zum Vorsitzenden gewählt worden. Für den Buchholzer stimmten alle 22 Mitglieder (15 Männer und sieben Frauen). Mahlberg kündigte an, im nächsten Jahr sein Amt als Parteivorsitzender, das er seit 21 Jahren innehat, zur Verfügung zu stellen.

Duisburger CDU-Fraktion verabschiedet Rainer Enzweiler

Verabschiedet hat die Fraktion ihren langjährigen Vorsitzenden Rainer Enzweiler – der Marxloher (71) war zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten. Er leitete die Sitzung und begrüßte Eva Büttgenbach, Cäcilia Casian, Sonja Dietl, Nicolas Back, Dennis Schleß und Udo Steinke als neue Mitglieder der Fraktion, die trotz Stimmverlusten von rund 3,4 Prozentpunkten einen Sitz mehr im Rat hat als bisher.https://www.waz.de/archiv-daten/sitzverteilung-duisburg-kommunalwahl-2020-id230418134.html

Zu Stellvertretern von Thomas Mahlberg wurden Iris Seligmann-Pfennings und Thomas Susen gewählt. Schatzmeister bleibt Peter Ibe. Als Bürgermeisterkandidaten der CDU Duisburg nominierte die Fraktion den aktuellen Amtsinhaber Volker Mosblech.

Thomas Mahlberg: Sind eine starke Truppe

„Schwierige Zeiten stehen in Duisburg an, aber wir sind eine starke Truppe und können viel Positives politisch auf den Weg bringen. Darauf freuen wir uns und daran werden wir arbeiten“, so Thomas Mahlberg zuversichtlich.

Seinen Vorsitz in der Kreispartei werde er absehbar zur Verfügung zu stellen, kündigte der 55-Jährige an: „Ich bin der Überzeugung, dass Fraktions-und Parteivorsitz in unterschiedlicher Verantwortung liegen sollten. Das gilt selbstverständlich auch in meinem persönlichen Fall“. Vorstandswahlen stehen 2021 beim übernächsten Parteitag an.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Ein Generationswechsel gilt dabei als wenig wahrscheinlich, eine Kandidatin für die Nachfolge könnte Petra Vogt sein. Die CDU-Landtagsabgeordnete aus Neudorf gehörte von 1995 bis zu ihrem Wechsel nach Düsseldorf 2012 dem Rat an; von 2004 bis zu ihrem Ausscheiden war die 51-Jährige Fraktionsvorsitzende.

Künftige Ratsmehrheit formiert sich

Ob die CDU auch im neuen Rat weiter Teil einer „großen Koalition“ mit der SPD sein wird, entscheidet sich in den nächsten Monaten. Rechnerisch bleibt es trotz Stimmverlusten für beide Parteien bei einer Mehrheit von 54 Stimmen im neuen „Riesen-Rat“ (102 Sitze). Die Sozialdemokraten (32 Sitze) haben Gespräche mit allen demokratischen Parteien im Rat angekündigt, möglich wäre für sie auch die Kooperation mit den Grünen (19 Mandate), die nach ihrem Wahlerfolg Teil der Ratsmehrheit sein wollen, und einem dritten Partner.