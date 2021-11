CDU Duisburg: Auch zwei Außenseiter als Landtagskandidaten

Duisburg. Die CDU Duisburg hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl nominiert. Diese zwei Bewerber konnten sich neben Petra Vogt überraschend durchsetzen.

Mit zwei überraschenden Entscheidungen endete die Nominierung der Kandidaten der CDU Duisburg für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022. Neben der Landtagsabgeordneten Petra Vogt (52), die erneut im Süd-Wahlkreis (61) kandidiert, wurde bei der Delegiertenversammlung im Mercure-Hotel Stefan Dase (37) für den Wahlkreis 62 (Stadtwesten und Walsum) und für den Nord-Wahlkreis 63 der Marxloher Deniz Güner (42) nominiert.

Stefan Dase, seit 2015 CDU-Mitglied, stellvertretender Vorsitzender im Ortsverband Rumeln-Kaldenhausen und im CDU-Bezirk Ru.-Ka./Rheinhausen, sowie Mitglied des Ratsausschusses für Stadtentwicklung, setzte sich bei der Wahl der Direktkandidaten klar mit 56:26 Stimmen gegen den stellvertretenden Rheinhauser Bezirksbürgermeister Ferdi Seidelt durch, der seit 40 Jahren für die CDU in vielen Funktionen im Westen aktiv ist. „Mein Ziel ist es, eine bessere Politik für Duisburg und NRW zu machen“, sagt Dasen, Polizeibeamter im NRW-Innenministerium.

Petra Vogt bisher einzige Kandidatin für den CDU-Vorsitz beim Parteitag

Deniz Güner kandidiert bei der Landtagswahl für die CDU im Duisburger Nordwahlkreis Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Im CDU-Ortsverband Marxloh ist Deniz Günter stellvertretender Vorsitzender, seit 1998 engagiert er sich in der Partei. In der Abstimmung über die Kandidatur im Nordwahlkreis 63 (Duisburg III) setzte er sich mit nur einer Stimme Vorsprung gegen den Ratsherrn Niklas Back (31, Beeck/Bruckhausen) durch. „Wir habe im Duisburger Norden eine große Schieflage beim Bildungsniveau und in der Stadtentwicklung. Ich stehe für einen echten Politikwechsel“, so der 42-jährige Dipl.-Kaufmann und Dipl.-Betriebswirt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zum Kreisparteitag trifft sich die CDU Duisburg am Freitag, 26. November, ab 17.30 Uhr im Huckinger Steinhof. Parteichef Thomas Mahlberg tritt nach 22 Jahren nicht erneut an, er hatte nach der Übernahme des Fraktionsvorsitzes im Rat seinen Rückzug angekündigt. Als bisher einzige Kandidatin stellt sich Mahlbergs langjährige Stellvertreterin Petra Vogt zur Wahl als Parteichefin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg