Corona Caramba spendet in Duisburg 3000 Liter Desinfektionsmittel

Duisburg. Mehr als 3000 Liter Desinfektionsmittel hat der Duisburger Chemie-Spezialist Caramba an soziale Einrichtungen und Vereine gespendet.

In der Krise hält Duisburg zusammen. Von Ende März bis Ende September spendete der Chemie-Spezialist mit Sitz in Wanheimerort insgesamt weit über 3.000 Liter Hand- und Flächendesinfektion an gemeinnützige Einrichtungen der Region.

1.000 Liter für die Arbeiterwohlfahrt, 1.000 Liter für den Stadtsportbund Duisburg, 1.000 Liter für den Verein gegen Kinderarmut „Immersatt Kinder- und Jugendtisch e. V.“, und viele kleinere Hilfspakete beispielsweise für den „VKM“, Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Duisburg e.V.) oder die Duisburger Tafel – das Duisburger Traditionsunternehmen Caramba suchte den Kontakt zu sozialen und gesellschaftlichen Einrichtungen und bot Desinfektionsspenden an.

Duisburger Chemiespezialist hat in der Krise seine Produktion umgestellt und erweitert

Hilfe für die Vereine:Caramba-Mitarbeiter Patrick Maione (li.) und Christoph Gehrt-Butry vom Stadtsportbund Duisburg. Foto: Foto: Caramba

„Angesichts der Corona-Krise haben wir unsere Produktion auf Desinfektionsmittel zur Handreinigung und zur Behandlung von Oberflächen umgestellt und erweitert“, sagt Dr. Wolfgang Müller, Geschäftsführer Operations bei Caramba. „Als Duisburger Unternehmen sehen wir auch unsere soziale Verantwortung, gerade in diesen schwierigen Zeiten.“ Insgesamt beläuft sich der Wert der Spenden nach Angaben des Unternehmens auf einen Betrag von 30.000 Euro.

Entlastung für Sportvereine

Christoph Gehrt-Butry, stellvertretende Geschäftsführer des Stadtsportbundes freute sich über die Aktion: „Beim Betreten eines Gebäudes, einer Sporthalle oder eines Sportplatzes gehört das Desinfizieren der Hände zum Pflichtprogramm. Was dabei kaum in den Blick fällt: Die Vereine oder die Betreiber einer Sportstätte müssen die entsprechenden Mittel vorhalten.“

Dank Caramba kann der SSB nun die Vereine mit dem Desinfektionsmittel versorgen, ohne dass den Klubs dafür Kosten entstehen. Auch Bettina Vootz Geschäftsbereichsleiterin der AWOcura gGmbH zeigte sich begeistert: „Duisburg hält in der Krise zusammen. Das haben wir wieder einmal erfahren. Danke für diese wunderbare, wichtige und sehr großzügige Spende.“

