Busse und Bahnen fallen aus: DVG entschuldigt sich mit Video

„Ihr seid genervt – das verstehen wir gut.“ Mit diesen einleitenden Worten entschuldigt sich die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mit einem Video über die Sozialen Medien für die derzeit vielen Bus- und Bahnausfälle. Die Beschwerden über die momentanen Zustände im Duisburger ÖPNV haben offenbar so zugenommen, dass sich die DVG zu diesem Schritt entschieden hat.

Pierre Hilbig, Hauptabteilungsleiter des DVG-Betriebsmanagements, sagt in dem Video: „Auch wir sind unzufrieden mit der aktuellen Situation. Und es tut uns leid, dass wir nicht die gewohnte Qualität auf die Straße und Schiene von Duisburg bringen können.“

Video: DVG entschuldigt sich für viele Bus- und Bahnausfälle in Duisburg

Dass sich derzeit so viele Ausfälle häufen, habe zwei Hauptgründe: den Personal- und den Fahrzeugmangel. Die alten Bahnen seien in die Jahre gekommen und störanfällig. Es gebe aber zum Beispiel auch Vandalismus, Türaufrisse, Unfälle mit Autos und viele Baustellen in der Stadt, die laut Hilbig zu Ausfällen und Verspätungen führen. Das Werkstatt-Team der DVG arbeite mit Hochdruck, sei am Limit.

Hilbig macht in dem Video auch deutlich, wie knapp die personellen Ressourcen sind. Falle ein Fahrer krankheitsbedingt aus, gebe es kaum eine Möglichkeit, dies zu kompensieren.

Die DVG hofft, dass sich die Lage durch neue Fahrzeuge und mehr Personal bald bessern wird. Wer sich beim Verkehrsunternehmen bewerben möchte, findet online auf www.dvg-duisburg.de/karriere weitere Infos.

