Buslinien in Duisburg: DVG und Ruhrbahn ändern Fahrpläne

Duisburg. Die DVG ändert die Fahrtzeiten auf den Buslinien 920 und 921 sowie auf einer Schulbuslinie: Auf der 905E will sie auf Fahrgastwünsche reagieren.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und die Stadt wollen die Fahrpläne der Bus-Linien 920, 921 und 905E „optimieren“.

Ab Sonntag, 6. August, greifen laut DVG die Veränderungen auf den Linien 920 und 921.

Duisburg: Veränderung auf Buslinien 920 und 921 wegen Baustelle in Rheinhausen

Auf der Strecke der 920 (Kaldenhausen – Rumeln – Rheinhausen – Hochfeld – Stadtmitte – Neudorf) komme es „aufgrund von Baumaßnahmen in Rheinhausen zu längeren Fahrzeiten“. Deshalb ändern sich bis auf Weiteres die Fahrzeiten Richtung Neudorf. Zudem könne die Linie montags bis freitags und samstags im Zeitraum von 6 bis 21 Uhr den Abschnitt zwischen den Haltestellen „Duisburg Hbf Osteingang“ und „Sportpark“ nicht anfahren. Als Alternative empfiehlt die DVG die 928, die den gleichen Weg überwiegend im 15-Minuten-Takt fährt.

Wegen der Baumaßnahme werden auch die Fahrzeiten auf der Linie 921 (Moers – Rheinhausen – Hochfeld – Stadtmitte – Hbf) in Richtung Duisburg angepasst. Aufgrund der längeren Fahrzeit werde hier ein zusätzlicher Bus eingesetzt, so die DVG: „Die Fahrzeiten beider Linien wurden so gestaltet, dass die Busse in Fahrtrichtung Stadtmitte und Rheinhausen weiterhin im Wechsel fahren und sich damit ergänzen.“

Geänderte Fahrtzeiten der Schulbuslinie 905E ab 7. August

Darüber hinaus ändert die DVG ab Montag, 7. August, die Fahrzeiten der Schulbuslinie 905E Richtung Schulzentrum Walsum. Die erste Fahrt startet künftig um 6.55 Uhr an der Haltestelle „Marxloh Pollmann“ und erreicht das Schulzentrum somit um 7.25 Uhr. Eine weitere Fahrt startet um 7.36 Uhr an der Haltestelle „Im Eickelkamp“ und erreicht das Schulzentrum Walsum um 7.48 Uhr. Der zweite Bus fährt die Haltestellen zwischen „Wehofer Straße“ und „Am Dyck“ nicht an. „Viele Fahrgäste hatten sich geänderte Fahrtzeiten gewünscht, damit die Wartezeit vor dem Unterrichtsbeginn nicht zu lange ist“, erläutert die DVG.

Ruhrbahn ändert eine Nachtexpress-Route

Die Busse der Ruhrbahn-Nachtexpress-LinieNE9 fahren einen geänderten Linienweg. So sieht es der neue Nahverkehrsplan der Stadt Mülheim vor. So fahren die Busse in Duisburg nicht mehr über Kammerstraße und Sternbuschweg, sondern direkt über die Mülheimer Straße. Für die Fahrgäste in Duisburg verkürzt sich damit die Fahrzeit zwischen Zoo und Hauptbahnhof. Durch den geänderten Linienweg entsteht die neue Haltestelle „Lutherplatz“. Fünf Haltestellen entfallen jedoch, drei davon sind mit dem NE4 zu erreichen.

Die neuen Linienwege und Fahrtzeiten gibt es auf www.dvg-duisburg.de, telefonisch unter 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

