Bus in Duisburg fängt Feuer – Feuerwehr am Morgen im Einsatz

Duisburg Ein Bus, der für die DVG im Einsatz war, ist am Dienstagmorgen in Duisburg in Brand geraten. Was über den Einsatz der Feuerwehr bekannt ist.

Ein Bus, der über ein Subunternehmen für die DVG im Einsatz war, ist am Dienstagmorgen in Duisburg in Brand geraten. Der Bus war auf der Linie 920 im Einsatz und befand sich um 7.38 Uhr an Friedrich-Ebert-Straße in Hochemmerich, als das Feuer laut Stadtangaben im Innenraum ausbrach.

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können, heißt es weiter. Keine Personen seien verletzt worden. Die Brandursache war am frühen Dienstagmorgen noch unklar. Gegen 8.24 Uhr konnte die Strecke von der Feuerwehr wieder freigegeben werden. Auch die Schadenssumme ist nicht bekannt.

