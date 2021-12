Gastronomie „Burger Me“ eröffnet neue Filiale in der Duisburger Altstadt

Duisburg-Altstadt. Die Kette „Burger Me“ hat ihre zweite Filiale in Duisburg eröffnet. So will sich der Anbieter von der großen Fast-Food-Konkurrenz abheben.

Die Gastro-Kette „Burger Me“ hat an der Münzstraße 51 in der Duisburger Altstadt eine neue Filiale eröffnet und füllt damit einen weiteren Leerstand. Rund sechs Monate hat der Umbau des Ladenlokals gedauert. Es gibt wenige Sitzplätze, zu 80 Prozent bestellen die Kunden ihre Pommes samt Burger allerdings online.

Geschäftsführer Andreas Bräuer hat viele Jahre in der Hotelbranche gearbeitet, bevor er sich entschied, sich mit dem Franchise-Konzept selbstständig zu machen. „Bei Burger Me hat mich die Qualität überzeugt“, erklärt er. Der Werbeslogan verspricht Fast Food, das „frisch gemacht“ und „schnell gebracht“ wird. Außerdem verlassen die Küche nur Premium-Burger, so ein weiteres Werbeversprechen.

Das Liefergebiet umfasst vorerst die Duisburger City, Altstadt, Innenhafen und Dellviertel

Höchstens 30 Minuten dürfen die Lieferkuriere brauchen, damit das Essen heiß und knusprig ankommt. „Unsere Verpackungen sind lieferoptimiert, damit die Pommes nicht matschig werden“, so Bräuer. Auf der Speisekarten stehen neben veganen und vegetarischen Gerichten auch ungewöhnliche Speisen wie ein „Best Angus Teriyaki“, ein „Spicy Guacamole Burger“ oder „Chili Cheese Fries Burger“. Wählen können Kunden aus 25 Burgern auf der Standardkarte, die durch Aktionen ergänzt werden. Salate sind ebenfalls im Angebot.

Die Kette ist zwar auch auf der Lieferplattform Lieferando vertreten, beschäftigt allerdings eigene Fahrer. Zunächst sind vier Lieferanten mit E-Bikes im Einsatz, später sollen es mal acht werden. Zum Start wird ein Liefergebiet im Umkreis von etwa 500 Metern angesteuert. Somit werden die Bereiche Innenhafen, Dellviertel, Innen- und Altstadt abgedeckt. „Das wollen wir in den nächsten Wochen auf einen Umkreis bis zu 1,5 Kilometer ausweisen.“

Momentan sind Bestellungen nur über den eigenen Webshop möglich. Lieferando soll zeitnah dazu kommen. Erst im November hatte das Franchise-Unternehmen aus München sein erstes Duisburger Restaurant in Meiderich eröffnet.

Restaurantbetreiber sieht positive Zukunft für die Altstadt

Mit der Standortwahl für sein neues Restaurant ist Andreas Bräuer zufrieden. „Der Calaisplatz wird in der nächsten Zeit schön gemacht, Copenhagen Coffee Lab will in die Altstadt ziehen. Auf der Münzstraße tut sich was.“

