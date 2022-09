Buntes Portfolio: Künstler stellen am Ludgeriplatz aus

Duisburg-Neudorf. In den Schaufenstern am Ludgeriplatz in Duisburg-Neudorf gibt es jetzt etwas zu gucken. 16 Künstlerinnen und Künstler stellen dort aktuell aus.

Der Weg zum Ludgeriplatz in Duisburg-Neudorf lohnt sich in den kommenden Tagen noch ein bisschen mehr: Im Rahmen der fünften Auflage von „Kunst am Ludgeriplatz“, von Liebhabern auch nur „Ku am Lu“ genannt, stellen 16 Künstlerinnen und Künstler in den verschiedenen Schaufenstern aus. Organisiert wird die Veranstaltung von der Nachbarschaftsinitiative „We love Ludgeriplatz“.

Mitorganisatorin Silke van Os, die die Gäste vom Balkon eines Wohnhauses begrüßte, erklärt, warum den Nachbarn die Veranstaltung so wichtig ist: „Wir wollen, dass die Menschen zusammenkommen und sich wieder begegnen.“ Außerdem soll auf diese Weise Duisburger Künstlern die Gelegenheit gegeben werden auszustellen.

„Gemaltes und Gekritzeltes“ hängt im Fenster von „Matus Burritos“ in Neudorf

16 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich an der Aktion. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die zu Galerien umfunktionierten Orte sind ebenso vielfältig wie die Künstler: Beispielsweise werden in einer Tanzschule, einem Friseursalon, einem Comicladen, einer Pizzeria oder einer Änderungsschneiderei die Werke ausgestellt. Bei „Matus Burritos“ ist zum Beispiel „Gemaltes und Gekritzeltes“ von Verena Mayer alias „Mymy“ zu sehen. Sie hat Sprüche fotografiert und Gedichttexte verfasst. Und weil die Fensterfront des beliebten Imbisses relativ klein ist, geht die Ausstellung ausgerechnet auf der Gästetoilette weiter. Die ist wegen der vielen Sticker ohnehin ein Hingucker. „Die Aktion ist super, weil uns auch mal neue Leute kennenlernen“, sagt Marco Reddehase von „Matus“.

Ausstellung läuft noch bis zum 30. September

Im benachbarten „Laden Eden“ stellen Maren Thiel und Sabine Jantos aus. Die beiden waren schon zu Gast im Kreativquartier Ruhrort und freuen sich, nun auch am Ludgeriplatz ihre Kunst zeigen zu können. Die Bilder sind ein Querschnitt ihrer Arbeiten der vergangenen Monate. „Es kommen schon Personen vorbei und bleiben stehen“, haben sie beobachtet. Der Ludgeriplatz wird so um einige Farbtupfer reicher.

„Ku am Lu“ findet noch bis zum 30. September statt.

