Bundesweiter Schulpreis: Gesamtschule Körnerplatz im Finale

Die Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg ist in die Endausscheidung zum Deutschen Schulpreis 20/21 Spezial gekommen - als eine von 18 Schulen bundesweit. Eine Expertenjury hat die Schulen für die Sonderausgabe des renommierten Wettbewerbs nominiert.

Die Rheinhauser Gesamtschule überzeugte mit ihrem Konzept der konsequenten Teamarbeit. Dem Lehrermangel begegnet die Schule mit der vermehrten Einstellung von Quereinsteigern. Diese neuen Lehrkräfte werden auf der Lernplattform IServ beim Entwickeln von Lernangeboten unterstützt. So soll den Einsteigern die Arbeit trotz Corona leichter gemacht werden.

Bundespräsident Steinmeier zeichnet die Sieger im Mai aus

Gesucht wurden zukunftsweisende Konzepte, die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben und die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Aus den rund 400 Bewerbungen haben sich sieben Themen herauskristallisiert, die Schulen aktuell besonders beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise digitale Lehr- und Lernformate, das selbstorganisierte Lernen oder wie es gelingt, die Beziehungen zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern wirksam zu gestalten.

Welche Schulen ausgezeichnet werden, entscheidet sich bei der virtuellen Preisverleihung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 10. Mai 2021. In jedem der sieben Themen wird jeweils ein Preis in Höhe von 10.000 Euro vergeben. Auch die nicht ausgezeichneten Finalisten erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro. Weitere Infos: https://deutsches-schulportal.de/schulpreis-2021