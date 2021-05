Bundestagswahl: AfD Duisburg stellt zwei Ratsherren auf

Auch bei der Bundestagswahl 2021 wird wieder mit einem hohen Anteil von Briefwählern gerechnet. In Duisburg hat nun die AfD ihre Direktkandidaten für die beiden Duisburger Wahlkreise gewählt.

Duisburg. Der Duisburger AfD-Kreisverband hat seine beiden Kandidaten für die Bundestagswahl im September aufgestellt: Sascha Lensing und Rainer Holfeld.

Die AfD Duisburg hat ihre beiden Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September gewählt und bekanntgegeben. Wie der Kreisverband mitteilt, seien bei einer Aufstellungsversammlung am 27. Mai Sascha Lensing und Rainer Holfeld gewählt worden.

Im Wahlkreis 115 (Duisburg I) tritt demnach der Polizeibeamte Sascha Lensing an. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Rat der Stadt. 115 ist der Süd-Wahlkreis. Dieser umfasst die Bezirke Süd und Rheinhausen sowie den Stadtbezirk Mitte ohne den Stadtteil Duissern. Lensings Schwerpunkte laut Partei: Sicherheit, Außen- und Verteidigungspolitik. Seine Kontrahenten im Süden: die 2017 gewählte Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas (SPD), Thomas Mahlberg (CDU), Lamya Kaddor (Grüne), Mirze Edis (Linke) und Charline Kappes (FDP).

Sascha Lensing tritt für die AfD im Duisburger Süd-Wahlkreis an. Foto: AfD Duisburg

[Nicht verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Für den Nord-Wahlkreis 116 (Duisburg II) ist Rainer Holfeld „mit 100-prozentiger Zustimmung gewählt worden“, so der Kreisverband. Der Zahnarzt war bei der Kommunalwahl im Vorjahr als AfD-Spitzenkandidat in den Rat der Stadt eingezogen. Holfeld war zuvor jüngst von der Landeswahlversammlung der AfD auf Platz 20 der Landesliste aufgestellt worden, so die AfD, „seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik und dem Erhalt der Freiheit“.

Der Wahlkreis 116 umfasst die Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck, Homberg/Ruhrort/Baerl und den Stadtteil Duissern. Die Direktkandidaten der anderen Parteien im Duisburger Nordkreis: der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir (SPD), Volker Mosblech (CDU), Felix Banaszak (Grüne), Christian Leye (Linke) und Markus Giesler (FDP).

AfD-Kandidat im Duisburger Norden: Rainer Holfeld. Foto: AfD Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg