Bundestagswahl 2021: Kandidaten im Süd-Wahlkreis Duisburg I

Im Duisburger Süden, im Wahlkreis Duisburg I (115), treten bei der Bundestagswahl 2021 diese Kandidatinnen und Kandidaten an (von oben links im Uhrzeigersinn): Bärbel Bas (SPD), Thomas Mahlberg (CDU), Lamya Kaddor (Grüne), Sascha Lensing (AfD), Mirze Edis (Linke) und Charline Kappes (FDP).

Duisburg. Im Süd-Wahlkreis Duisburg I (115) treten zum 4. Mal Bärbel Bas (SPD) und Thomas Mahlberg (CDU) gegeneinander an – gegen vier neue Konkurrenten.

Der Wahlkreis Duisburg I ist bei der Bundestagswahl am 26. September der Wahlkreis 115: Duisburgs Süd-Wahlkreis umfasst die drei Stadtbezirke Süd, Rheinhausen und Mitte – mit Ausnahme eines im Bezirk Mitte liegenden Stadtteils: Duissern zählt nicht zum Wahlkreis 115, sondern zum Nord-Wahlkreis Duisburg II (116). Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Duisburg I ist seit der Wahl 2009 Bärbel Bas (SPD). Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion tritt am 26. September erneut an, um ihr Direktmandat zu verteidigen. Die sechs größten Parteien haben ihre Direktkandidatinnen und -kandidaten bereits gewählt (wir berichteten). Eine Übersicht.

2017 holte Bärbel Bas (53) im Süden 38,3 Prozent der Erststimmen, verlor jedoch im Vergleich zu 2013 mehr als acht Prozentpunkte. Bas schnitt im Süd-Wahlkreis bei allen drei Bundestagswahlen jeweils deutlich besser als ihre Partei ab (siehe Grafik). Das muss die Gesundheitspolitikerin wohl auch 2021, um trotz des historischen Dauertiefs der Bundes-SPD erneut die meisten Erststimmen im Stadtsüden zu gewinnen.

Wahlkreis 115: Bärbel Bas gegen Thomas Mahlberg – zum vierten Mal

Zum vierten Mal tritt Thomas Mahlberg (CDU) gegen Bas an – bei seiner nunmehr fünften Kandidatur im Süd-Wahlkreis. Der Rückstand des amtierenden Duisburger Ratsfraktion- und Parteichefs auf die Sozialdemokratin betrug jeweils zwischen 9,6 (2017) und 14,4 (2013) Prozentpunkten. Mitglied des Bundestages war Mahlberg (56) trotzdem bereits: 2008 war er für die Abgeordnete Hildegard Müller nachgerückt, 2013 zog er über die Landesliste ins Parlament ein.

Die beiden Dauerrivalen bekommen 2021 überregional bekannte Konkurrenz – die einen Platz unter der Reichstagskuppel nahezu sicher hat: Lamya Kaddor (43) ist die Direktkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Die Landesdelegiertenkonferenz der NRW-Grünen wählte die Islamwissenschaftlerin und Publizistin im April auf den Listenplatz zwölf. Dieser hätte schon 2017 für den indirekten Einzug in den Bundestag gereicht, als die Grünen in Nordrhein-Westfalen 7,6 Prozent der Stimmen gewannen.

Bärbel Bas hat es bei der NRW-SPD auf den ebenfalls aussichtsreichen Listenplatz 12 geschafft, Thomas Mahlberg bei der NRW-CDU nur auf den 27. Das schließt seinen erneuten Einzug in den Bundestag über diesen Weg nahezu aus (siehe Infobox unten).

Für vier Parteien treten neue Kandidatinnen und Kandidaten an

Drittstärkste Partei war bei der Wahl 2017 im Duisburger Süden allerdings die AfD. Für sie tritt als Direktkandidat erstmals Sascha Lensing (47) an. Der Polizeibeamte ist der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Rat.

Bei Erst- und Zweitstimmen auf Rang vier schaffte es 2017 die FDP. Die Freien Demokraten schicken mit Charline Kappes (27) die jüngste Kandidatin ins Rennen. Kappes, die als „Account Executive“ im Vertrieb eines Start-ups arbeitet, hatte sich erstmals bei der Kommunalwahl 2020 im Duisburger Süden zur Wahl gestellt.

Fünfstärkste Kraft – noch vor den Grünen – war beim Urnengang 2017 die Linke. Für die Partei kandidiert neu der als langjähriger Stadtteil- und Kommunalpolitiker bekannte Mirze Edis (49). Edis, langjähriges Betriebsratsmitglied der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM), vertritt die Linken seit 2014 im Rat.

Kreiswahlausschuss entscheidet am 30. Juli

Welche anderen Parteien und Kandidaten im Wahlkreis Duisburg I zur Wahl antreten, veröffentlicht die Stadtverwaltung am 30. Juli im Amtsblatt. An diesem Tag entscheidet der Kreiswahlausschuss über die Wahlvorschläge der Parteien und gegebenenfalls auch, ob Einzelbewerber die wahlrechtlichen Voraussetzungen erfüllt haben.

Kreiswahlvorschläge mussten bis zum 19. Juli schriftlich beim Kreiswahlleiter eingereicht werden. Wahlleiter ist wie bereits bei den Kommunalwahlen 2020 Duisburgs Stadtdirektor Martin Murrack.

>> DIREKTMANDATE UND RESERVELISTE

• Bei Bundestagswahlen haben alle Wahlberechtigten zwei Stimmen: eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten im Wahlkreis. Wer als Direktkandidatin oder -kandidat die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis erhält, wird sicher Mitglied des neuen Bundestages (MdB).

• In den Duisburger Bundestagswahlkreisen Duisburg I (Süd) und Duisburg II (Nord) wurden seit der Wahl 1961 ausschließlich SPD-Politiker direkt gewählt.

• Wie viele Sitze eine Partei im Bundestag insgesamt erhält, entscheidet ihr Anteil an den Zweitstimmen. Stehen einer Partei wegen ihres Zweitstimmenergebnisses mehr Sitze im Parlament zu, als sie bundesweit Direktmandate errungen hat, zieht die Reserveliste. Bei der Wahl 2017 zogen zum Beispiel 38 der CDU-Abgeordneten aus NRW als siegreiche Direktkandidaten in den Bundestag ein und nur vier über die Landesliste.

