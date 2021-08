Bundestagswahl 2021 in Duisburg – das müssen Sie wissen

Duisburg am 24. September 2017: In Duissern bildeten sich längere Warteschlangen vor den Wahllokalen. Damals fanden in Duisburg Bundestagswahl, Oberbürgermeisterwahl und der Bürgerentscheid über das Outlet Center an einem Tag statt. Am 26. September 2021 dagegen steht ausschließlich die Bundestagswahl an.

Duisburg. Briefwahl, Wahlbezirke, Kandidaten: Hier lesen Sie, was Sie zur Bundestagswahl 2021 in den Duisburger Wahlkreisen 115 und 116 wissen müssen.

Mehr als 320.000 Duisburgerinnen und Duisburger dürfen im September bei der Bundestagswahl 2021 wählen. So viele Stimmberechtigte zählte die Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik zumindest am 31. März. Die Duisburger Stadtverwaltung wird die Wahlbenachrichtigungen in der 34. Kalenderwoche, also ab dem 23. August verschicken, kündigt Stadtsprecher Jörn Esser an. Das müssen sie zur Bundestagswahl in Duisburg wissen:

Wann öffnen die Wahllokale am 26. September?

Die Wahllokale sind am Wahl-Sonntag, 26. September 2021, auch in Duisburg von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer ist wahlberechtigt?

Bei der Bundestagswahl sind deutsche Staatsangehörige wahlberechtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, also alle mindestens 18 Jahre alten Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes. Weitere Voraussetzungen: Wahlberechtigt ist nur, wer mindestens drei Monate vor der Wahl mit Hauptwohnsitz in Deutschland gemeldet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist (wie zum Beispiel schuldunfähige Straftäter).

Das Wahlrecht haben auch dauerhaft im Ausland lebende Deutsche ab 18 Jahre. Die Voraussetzungen sind beispielsweise auf bundeswahlleiter.de und duisburg.de erläutert. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. Deutsche im Ausland, die hierzulande nicht gemeldet sind, müssen den Eintrag ins Wählerverzeichnis vor jeder Wahl schriftlich beantragen. Auf duisburg.de finden Sie dazu ein Antragsformular.

Neu-Duisburger, die nach dem 15. August 2021 aus einer anderen Gemeinde nach Duisburg ziehen, müssen laut Stadtverwaltung „spätestens bis zum 5. September 2021 zusätzlich zur Ummeldung schriftlich einen Antrag auf Eintragung in das hiesige Wählerverzeichnis stellen“, um noch abstimmen zu können. Sie werden dann aus dem vorherigen Wählerverzeichnis ihres alten Wohnortes gestrichen. Der Antrag ist laut Stadt in allen Bürgerservicestellen „parallel zur An-/Ummeldung erhältlich. Bei Umzügen innerhalb des Duisburger Stadtgebietes nach dem 15. August 2021 bleibt das Wahlrecht im ehemaligen Wahlbezirk bestehen. Eine Eintragung in das neue Wählerverzeichnis auf Antrag ist hier nicht möglich.“ Am 15. August wird das Wählerverzeichnis laut Stadt aus dem Melderegister abgeleitet.

Wie kann ich mich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen?

Das sollte automatisch erfolgen, man muss sich darum als Wahlberechtige(r) in der Regel nicht kümmern (Ausnahmen: nach dem 15. August 2021 Zugezogene und Auslandsdeutsche, siehe oben). Darum erhalten alle Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigung auch automatisch mit der Post zugeschickt.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhält, steht jedoch möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis – und sollte dies im Callcenter der Stadtverwaltung (0203 94 000) erfragen. Notfalls sollten sich Betroffene direkt an die Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik wenden: Diese ist per E-Mail an die Adressen stabsstelle-03@stadt-duisburg.de und wahlamt@stadt-duisburg.de zu erreichen, telefonisch unter 0203 283 8435.

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Jeder Wahlberechtigte bekommt von der Stadtverwaltung eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Die Stadt will diese ab Montag, 23. August, mit der Post verschicken. Auf jeder Wahlbenachrichtigung steht, in welchem Wahllokal der Empfänger seine Kreuzchen machen kann.

Auf den Wahlbenachrichtigungen sind also die für die Stimmabgabe notwendigen Informationen notiert: Darauf steht auch die Nummer, unter der man im Wählerverzeichnis eingetragen ist und ob das Wahllokal barrierefrei ist oder nicht.

Was passiert, wenn die Wahlbenachrichtigung verloren geht?

Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren oder nicht erhalten hat, kann sich auch bei Call Duisburg unter der Telefonnummer 0203 94 000 nach seinem Wahllokal erkundigen.

„Es ist zu empfehlen, die Wahlbenachrichtigung beim Gang zur Wahlurne mitzuführen“, erläutert die Stadt. Aber: Der Personalausweis oder der Reisepass berechtigt ebenfalls zur Stimmabgabe im vorgesehenen Wahllokal – sofern der/die Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Wie kann ich Briefwahl beantragen?

Die Stadt verschickt die Wahlbenachrichtigungen nach eigenen Angaben ab Montag, 23. August. Die Grundlage dafür ist das von der Verwaltung auf Grundlage des Melderegisters erstellte Wählerverzeichnis.

Wer nicht am Wahlsonntag, 26. September, im Wahllokal abstimmen möchte, sondern früher per Briefwahl, muss dies beantragen und die Briefwahlunterlagen anfordern.

Dazu enthält die Wahlbenachrichtigung einen Antragsvordruck. Alternativ sollen Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen auch wieder online auf duisburg.de beantragen können.

Wie viele Briefwähler wird es in Duisburg geben?

Das hängt auch vom Corona-Infektionsgeschehen im August und September ab.

„Der Bundeswahlleiter empfiehlt, von einer Verdopplung des Briefwahlaufkommens auszugehen“, sagte Stadtsprecher Jörn Esser Ende Juli. „Die Briefwahlquote bei der Bundestagswahl 2017 lag in Duisburg bei 23,4 Prozent (52.756 Wählerinnen und Wähler). Die Empfehlung des Bundeswahlleiters ist auch Richtschnur für die Vorbereitungen in Duisburg.“

Auch die Wahlbeteiligung beeinflusst die Briefwahlquote. Die Wahlbeteiligung war in Duisburg (2017: 68,7 %; 2013: 67,44 %; 2009: 64,83 %) zuletzt deutlich niedriger als im NRW-Schnitt (2017: 75,4 %; 2013: 72,5 %; 2009: 71,4 %. Die Beteiligung in Duisburg war bei der Bundestagswahl 2017 etwas höher, da am selben Tag auch die Wahl des Oberbürgermeisters und der Bürgerentscheid über das Outlet-Center durchgeführt wurden.

Könnte es in Duisburg erneut Probleme bei der Briefwahl geben?

Nach dem Briefwahl-Chaos bei den Kommunalwahl 2020 hatte sich Wahlleiter Martin Murrack für Fehler der Stadt entschuldigt. Er verwies auf eine Arbeitsgruppe von Wahlamt und Post zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2021, „damit solche Fehler nicht nochmal passieren“.

[Was Wähler und Politiker vor, während und nach den Duisburger Kommunalwahlen 2020 bewegte – Unregelmäßigkeiten, Pannen und Aufreger im Überblick.]

Bei den Kommunalwahlen hatten Corona-bedingt so viele Duisburger wie nie Briefwahlunterlagen angefordert: 68.080 Anträge gingen nach Angaben des städtischen Wahlteams ein. Allerdings blieb offen, warum anteilig deutlich weniger Briefwahlscheine als in anderen Städten in die Auszählung eingingen. Nur 56.835 Stimmen nach 68.080 Briefwahl-Anträgen. Bei der Briefwahl führten auch Druckfehler der Stadt zu Verzögerungen, in der Woche vor dem Wahltag (13. September) waren etwa 1500 nicht zugestellte Wahlbriefe aufgetaucht. Stadt und Post äußerten sich dazu unterschiedlich. Der Wahlprüfungsausschuss wies am 1. Dezember alle Einsprüche gegen die Gültigkeit der Duisburger Kommunalwahlen 2020 zurück.

Welche Wahlkreise gibt es in Duisburg?

In Deutschland gibt es 299 Bundestagswahlkreise, die alle in etwa gleich viele Wahlberechtigte haben sollen. Das Duisburger Stadtgebiet ist in 323 Wahlbezirke eingeteilt, die zu zwei Bundestagswahlkreisen gehören: entweder zum Wahlkreis Duisburg I (115) – das ist der „Süd-Wahlkreis“ – oder zum Wahlkreis Duisburg II (116), dem „Nord-Wahlkreis“.

Duisburgs Süd-Wahlkreis (115) umfasst die drei Stadtbezirke Süd, Rheinhausen und Mitte mit Ausnahme des im Bezirk Mitte liegenden Stadtteils Duissern. Duissern zählt zum Nord-Wahlkreis Duisburg II (116). Dieser umfasst darüber hinaus alle Ortsteile der Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck und Homberg/Ruhrort/Baerl.

Wer steht in Duisburg zur Wahl?

Der Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahlkreise 115 Duisburg I und 116 Duisburg II hat am 30. Juli öffentlich im Rathaus getagt und folgende Parteien und Direktkandidaten zugelassen:

Duisburg I (115): Bärbel Bas (SPD), Thomas Mahlberg (CDU), Charline Kappes (FDP), Sascha Lensing (AfD), Lamya Kaddor (B.90/Die Grünen), Mirze Edis (Linke), Jan Richter (Freie Wähler), Dr. Günther Bittel (MLPD), Felix Engelke (Basisdemokratische Partei) sowie die Einzelbewerber Boris Opfer und Fatma Ergin

Duisburg II (116): Mahmut Özdemir (SPD), Volker Mosblech (CDU), Markus Giesler (FDP), Rainer Holfeld (AfD), Felix Banaszak (B.90/Die Grünen), Christian Leye (Linke), Mark Altenschmidt (Freie Wähler), Peter Römmele (MLPD), Beate Buchta (Basisdemokratische Partei), Roland Helmer (Unabhängige für bürgernahe Demokratie) sowie die beiden Einzelbewerber Ayfer Saygili und Marliese Lenz

Welche Kandidaten haben die größten Chancen, in den Bundestag zu kommen?

In den Duisburger Bundestagswahlkreisen Duisburg I (Süd) und Duisburg II (Nord) wurden seit 1961 ausschließlich SPD-Politiker direkt gewählt. Auch 2021 gelten die Sozialdemokraten, die Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas (Duisburg I) und Mahmut Özdemir (Duisburg II) als Favoriten. Spannend wird, wie sich das erwartete schlechtere Abschneiden der SPD auf Bundesebene in Duisburg und insbesondere auf die Erststimmenanteile hier auswirkt. Während Bärbel Bas im Süden dreimal in Folge deutlich mehr Stimmen als ihre Partei gewinnen konnte (2017: 38,3 / 31,7 Prozent), holte Mahmut Özdemir bei seinen beiden Siegen im Norden jeweils nur knapp mehr Erststimmen als seine Partei Zweitstimmen (2017: 34,7 / 34,1 Prozent).

Gewinnen Bas und Özdemir ihre Wahlkreise direkt, wäre Duisburg im neuen Bundestag wahrscheinlich sogar von fünf Abgeordneten vertreten: Denn die NRW-Grünen haben ihre beiden bekannten Duisburger Direktkandidaten auf aussichtsreiche Reservelistenplätze gewählt: den Landesvorsitzenden Felix Banaszak auf Rang 6, Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor auf Platz 12. Auf den sechsten Platz der Linken-Landesliste schaffte es deren Landessprecher Christian Leye. Da Grüne und LInke bundesweit voraussichtlich deutlich weniger Direktmandate gewinnen werden, als ihnen nach ihrem Zweitstimmenanteil zustehen werden, werden Banaszak, Kaddor und Leye wohl indirekt über die Landeslisten ihrer Parteien ins Parlament einziehen.

Wie gingen die vergangenen Bundestagswahlen in Duisburg aus?

Das waren die Wahlergebnisse im Wahlkreis Duisburg I bei den Wahlen 2017, 2013 und 2009:

Das waren die Wahlergebnisse im Wahlkreis Duisburg II bei den Wahlen 2017, 2013 und 2009:

>> BUNDESTAGSWAHL: ERST- UND ZWEITSTIMME

• Bei Bundestagswahlen können die Wähler auf dem Stimmzettel zwei Kreuze machen: Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidatin aus ihrem Wahlkreis. Wer im Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, gewinnt das Direktmandat und wird sicher Bundestagsabgeordneter.

• Das deutschlandweite Zweitstimmenergebnis entscheidet darüber, welche Partei wie viele Sitze im Bundestag erhält – und welche Partei als Gewinner der meisten Zweitstimmen die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler stellen kann.

