Bundestag: CDU Duisburg nominiert Mahlberg und Mosblech

Duisburg. Für den Bundestagswahlkampf setzt die Duisburger CDU auf Thomas Mahlberg und Volker Mosblech. Sie treten schon zum fünften Mal gemeinsam an.

Die CDU Duisburg hat Thomas Mahlberg (56) und Volker Mosblech (66) als Kandidaten für die beiden Bundestagswahlkreise nominiert. Eine Überraschung ist das nicht: Der Parteichef und Vorsitzender der Ratsfraktion tritt schon zum fünften Mal gemeinsam mit dem Bürgermeister in den beiden Duisburger Wahlkreisen an.

Am 26. September zieht Mahlberg im Wahlkreis 115 (Süd, Rheinhausen, Mitte ohne Duissern) gegen Bärbel Bas (SPD) und Lamya Kaddor (Grüne) ins Rennen, im Wahlkreis 116 (Nord/Duissern) tritt Volker Mosblech gegen Mahmut Özdemir (SPD) und den NRW-Landesvorsitzenden Felix Banaszak (Grüne) an. In der vergangenen Legislaturperiode waren sowohl Mahlberg (2013 bis 2017) als auch Mosblech (2015 bis 2017) in den Bundestag eingezogen.

Klare Mehrheiten beim Delegiertenparteitag für beide Kandidaten

Beim Delegiertenparteitag im Steinhof gab es 70 von 79 Stimmen für Mahlberg (88,6 %, sechs Gegenstimmen, drei Enthaltungen), für Volker Mosblech gab es 77 von 82 abgegebenen Stimmen (96,3 %, drei Gegenstimmen, zwei Enthaltungen). Die Wahlversammlung musste in Präsenz im großen Saal zusammenkommen, weil die Statuten zwar einen digitalen Parteitag, aber keine Abstimmungen zulassen.

Der nächste Parteitag der CDU wird wohl erst nach den Sommerferien stattfinden. Auch hier ist Präsenz gefragt, weil die Nachfolge von Thomas Mahlberg geklärt werden muss. Er hatte nach der Übernahme des Fraktionsvorsitzes angekündigt, nicht erneut als Parteivorsitzender anzutreten. Eilbedürftig ist die Entscheidung aber nicht: Gewählt ist der Buchholzer noch bis November.

