Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Duisburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hier bei der Feierlich zum 100. Jahrestag des Museum Folkwang am 5. Februar in Essen, wird Anfang Mai in Duisburg erwartet.

Duisburg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 2. Mai in Duisburg erwartet. Warum das deutsche Staatsoberhaupt die Rhein-Ruhr-Stadt besucht.

Anlässlich seiner Reise durch das Industrieland NRW wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Duisburg besuchen. Am Dienstag, 2. Mai, informiert sich das deutsche Staatsoberhaupt bei Thyssenkrupp Steel (TKS) auf dem Werksgelände im Stadtnorden über die Transformation der Stahlindustrie.

Gegen 10.30 Uhr beginnt der Besuch, bei dem Steinmeier im Zuge einer Werksrundfahrt Station an einem der Hochöfen machen soll, der künftig durch Direktreduktionsanlagen ersetzt werden soll. Die Verträge zum Bau der ersten DRI-Anlage hatte TKS Anfang März mit SMS Siemag unterzeichnet, sie soll 2026 in Betrieb gehen. Perspektivisch soll die Produktion von Stahl mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff die Kokskohle als Energieträger ablösen und den CO 2 -Ausstoß der Anlagen massiv senken.

Diskussion mit TKS-Chef Bernhard Osburg und RWE-Vorständin Dr. Sopna Sury

„Zukunft grüner Stahl: Chancen und Herausforderungen für das Industrieland NRW“ lautet anschließend das Thema eines Gesprächs im Coil-Lager des Werks, bei dem TKS-Vorstandschef Bernhard Osburg, RWE-Vorständin Dr. Sopna Sury und der TKS-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Tekin Nasikkol Diskussionspartner des Bundespräsidenten sein werden.

Die nächste Station von Frank-Walter Steinmeier wird anschließend Air Liquide in Oberhausen sein, eine Wasserstoff-Leitung zwischen dem Standort des Industriegas-Spezialisten in der Nachbarstadt zum TKS-Werksgelände wurde unlängst fertiggestellt. Es ist für Steinmeier der zweite Besuch in seiner Amtszeit in Duisburg. Zuletzt hatte er bei seiner Ruhrgebietstour im November 2019 den Hafen besucht und bei der Duisport-Tochter Startport im Innenhafen die junge Unternehmensgründer zum Gespräch getroffen.

