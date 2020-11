Büromarkt in Duisburg: Schifferstraße mit neuem Mieter

Das IT-Unternehmen Unique projects zieht an die Schifferstraße in Duisburg.

Duisburg. Das IT-Unternehmen Unique projects zieht um und findet eine neue Heimat an der Schifferstraße. Büromarkt in Duisburg für Unternehmen attraktiv.

Das IT-Unternehmen Unique projects hat in Duisburg einen neuen Firmensitz gefunden. Rund 1410 Quadratmeter Bürofläche werden zukünftig an der Schifferstraße 200 im Innenhafen angemietet. Der Umzug innerhalb Duisburgs – bisher war das Unternehmen an der Königstraße beheimatet – ist für Februar 2021 geplant.

„Es ist ein Standortwechsel ohne großes Risiko“, erklärt Sven Rodewald von unique projects. „Wir kennen die Umgebung und wissen unsere zentrale Lage im Herzen Duisburgs sehr zu schätzen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich nun in unmittelbarer Nähe die Möglichkeit einer Standort-Vergrößerung bietet.“ Eigentümer der Immobilie ist die aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Büromarkt: Auch AOK Rheinland zieht 2021 an die Schifferstraße

Der IT-Lösungsanbieter hat den neuen Standort an der Schifferstraße mit Unterstützung des Maklerunternehmens Ruhr Real finden können. „Wir merken, dass in den Firmen ein Umdenken stattfindet“, sagt Daniel Hartmann, Geschäftsführer des Gewerbemaklerunternehmens. Da begehrte Flächen in Düsseldorf knapper und vor allem teurer werden, sei der Standort Duisburg eine kostengünstige und attraktive Alternative, so Hartmann.

Diese Standortvorteile entdecken auch immer mehr Unternehmen, die ihre Firmen neu in Duisburg ansiedeln oder sich vergrößern. So legte etwa der Ladenbau-Profi Umdasch Store Makers seine Standorte in Düsseldorf und Oberhausen zusammen und vergrößerte sich in Duisburg-Neudorf.

Dazu zählen aber auch die AOK Rheinland, die im „Kontorhaus“ rund 6.500 Quadratmeter beziehen wird, und Careforce Sanvartis mit rund 3.550 Quadratmetern im Neubau Mercator One. Der Vermietungsstand der neuen Büro-Immobilie am Portsmouthplatz liegt aktuell bei rund 60 Prozent. Im Hinblick auf weitere Anmietungen seien in jüngster Vergangenheit aber intensive Gespräche mit möglichen Mietern geführt worden.