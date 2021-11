Bürgermeister Manfred Osenger tot: Trauerfeier Ende November

So wird er in Erinnerung bleiben: Duisburgs verstorbener Bürgermeister Manfred Osenger (SPD). Die öffentliche Trauerfeier findet in der Salvatorkirche statt.

Duisburg. Für Duisburgs verstorbenen Bürgermeister Manfred Osenger gibt es am 20. November eine öffentliche Trauerfeier. Was Teilnehmer wissen sollten.

Die Stadt Duisburg richtet für den verstorbenen Bürgermeister Manfred Osenger (SPD) am Samstag, 20. November, um 17 Uhr eine öffentliche Trauerfeier in der Salvatorkirche am Burgplatz in der Stadtmitte aus. Der Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr.

Für die Anreise zur Trauerfeier empfiehlt die Stadt eine Anreise mit dem ÖPNV, bei Anreise mit dem Auto sollte eines der umliegenden Parkhäuser genutzt werden.

Trauerfeier für Duisburgs Bürgermeister Manfred Osenger: Es gilt die 2G-Regel

Die Trauerfeier findet unter Beachtung der 2G-Regelung statt. Es besteht eine Maskenpflicht, mit Ausnahme auf dem Sitzplatz in der Salvatorkirche.

Es wird darum gebeten, von eventuell angedachten Kranz- und Blumenspenden abzusehen.

In der Ankündigung der Stadt für die Trauerfeier heißt es weiter: „Mit Bürgermeister Manfred Osenger verliert die Stadt Duisburg einen leidenschaftlichen, profilierten und über Parteigrenzen hinweg geschätzten Kommunalpolitiker, der sich durch seine Arbeit und seinen nachdrücklichen Einsatz in hohem Maße um Duisburg verdient gemacht hat.“

Manfred Osenger war in der Nacht vom 2. auf den 3. November nach langer Krankheit verstorben. Er wurde 73 Jahre alt. Seit 1989 gehörte er ununterbrochen dem Rat der Stadt Duisburg an.

